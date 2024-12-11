İsviçre: Golan Tepeleri Suriye'nin

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İsviçre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pierre-Alain Eltschinger, uluslararası hukuk uyarınca İsrail'in, Golan Tepeleri'ni işgal ettiğini ve buraların Suriye topraklarının bir parçası olduğunu bildirdi.

Eltschinger, İsrail'in, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden sonra işgali altında tuttuğu Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi ele geçirmesi ve İsrail ordusunun bu bölgeyi aşarak Suriye topraklarına girmesine ilişkin AA muhabirinin sorularını yazılı yanıtladı.

"Uluslararası insancıl hukuka göre İsrail, Golan Tepeleri'ni işgal ediyor ve burada egemenliği yok. Golan Tepeleri, Suriye topraklarının bir parçasıdır." ifadelerini kullanan Eltschinger, İsviçre'nin, uluslararası insancıl hukukun özellikle 12 Ağustos 1949 tarihli Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'nin ve uluslararası insan hakları hukukunun uygulanabilir olduğuna inandığını belirtti.

Eltschinger, Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'nin sivil halkı koruduğunu ve işgalci bir güç olarak İsrail'in hak ve yükümlülüklerini belirttiğini kaydetti.

İsviçre'nin, uluslararası insancıl hukukun her koşulda tam olarak gözetilmesi gerektiğini düzenli olarak vurguladığını aktaran Eltschinger, çatışmanın tüm taraflarını uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukuku kapsamındaki yükümlülüklere saygı göstermeye davet etti.

Eltschinger, "İsrail ve Suriye arasındaki 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'na her zaman saygı gösterilmeli. Bu son olarak BM Güvenlik Konseyi'nin 2737 sayılı kararında belirtilmiştir." ifadelerine yer verdi.

İsrail'in Suriye'deki tampon bölgeyi işgal etmesi

İsrail ordusu, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatı doğrultusunda işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeye girmişti.

Netanyahu, Golan Tepeleri'nde yaptığı açıklamada "işgalin geçici olduğunu" savunmuştu.

İsrail ordusu, askerlerinin ve zırhlıların Golan'daki tampon bölgeyi işgaline ilişkin görselleri kamuoyuyla paylaşmıştı.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.