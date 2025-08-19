İsviçre, Putin-Zelenskiy Görüşmesine Dokunulmazlık Sunabilir - Son Dakika
İsviçre, Putin-Zelenskiy Görüşmesine Dokunulmazlık Sunabilir

19.08.2025 16:13
İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis, Putin ve Zelenskiy'nin görüşmesine dokunulmazlık teklifinde bulundu.

İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından hakkında yakalama kararı bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile barış görüşmeleri için ülkeye gelmeleri halinde dokunulmazlık sağlayabileceklerini belirtti.

Cassis, ABD Başkanı Donald Trump'ın, dün Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle bir araya gelmesinin ardından Zelenskiy ile Putin'in barış görüşmeleri için İsviçre'de bir araya gelmesi gündemine dair İsviçre'de kamu yayın kuruluşu SRF televizyonuna demeç verdi.

İsviçre'nin, Cenevre'de Ukrayna-Rusya Savaşı'yla ilgili bir zirve düzenlemeye istekli olduğunu söyleyen Cassis, "Böyle bir toplantıya hazırız ve bize duyulan güven için de teşekkür ederiz. Her zaman istekli olduğumuzu belirttik ancak bu elbette büyük güçlerin iradesine bağlı." ifadelerini kullandı.

Cassis, böyle bir toplantı için uzun zamandır hazırlandıklarının ve çok kısa sürede düzenleyebileceklerinin altını çizdi.

Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Putin hakkında çıkardığı tutuklama emriyle ilgili de konuşan Cassis, "Hukuki durumu netleştirdik. Böyle bir toplantı yapabiliriz ve sorunsuz ilerlemesi için ne yapılması gerektiğini biliyoruz. (UCM tarafından) Putin hakkındaki tutuklama emrine rağmen, bizim özel rolümüz ve Cenevre'nin, Birleşmiş Milletlerin (BM) Avrupa merkezi olması nedeniyle bunu yapabiliriz." diye konuştu.

Fransa, Putin-Zelenskiy görüşmesinin Avrupa'da yapılmasına sıcak bakıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, konuk olduğu TF1 kanalına yaptığı açıklamada, Zelenskiy ve Putin arasında Avrupa'da bir görüşme olabileceğini belirtti.

Macron, "Bu bir ihtimalden fazlası, bu ortak bir istek." diyerek, bu görüşmenin tarafsız bir ülkede yapılması gerektiğini vurguladı.

İkili görüşmenin Cenevre kentinde veya başka bir ülkede yapılmasını teklif eden Macron, "En son ikili görüşmeler yapıldığında, 2022'de baharda İstanbul'da olmuştu." dedi.

Macron, bu görüşmenin Putin hakkındaki yakalama emrine rağmen Avrupa'da yapılmasına ilişkin, "Ben bu durumlarda bunu yapmak gerektiğini düşünüyorum çünkü adaletin tecelli etmesi gerekir ve biz de bu antlaşmaların imzacısıyız." ifadesini kullandı.

Putin'in görevi başındaki bir başkan olması nedeniyle "dokunulmazlık" ilkesinin kendisi için geçerli olduğunu savunan Macron, "Barışın ilerlemesi gerekiyor, bu yüzden bir yer bulunmalı." diye konuştu.

UCM'nin Putin hakkındaki yakalama kararı

UCM, Ukrayna'da işlenen suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Mart 2023'te Putin hakkında savaş suçu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.

İsviçre, UCM'nin hukuki temelini oluşturan Roma Statüsü'ne taraf olduğu için, Putin'in ülkeye seyahat etmesi halinde prensip olarak onu tutuklamakla yükümlü.

Liderler ABD'de bir araya geldi

ABD Başkanı Trump, dün Beyaz Saray'da Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle bir araya gelmiş, toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz katılmıştı.

Görüşmenin ardından Trump, Avrupalı liderlerle görüşmesinin çok iyi geçtiğini, Rus mevkidaşı Putin ile Zelenskiy'nin bir araya geleceği ve kendisinin de katılacağı üçlü zirve için hazırlıklara başladığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

14:40
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
14:37
Terörsüz Türkiye komisyonunun 4. toplantısı başladı Şehit aileleri dinleniyor
Terörsüz Türkiye komisyonunun 4. toplantısı başladı! Şehit aileleri dinleniyor
