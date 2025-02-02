İtalya, 43 Göçmeni Bari'ye Taşıdı - Son Dakika
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İtalya, 43 Göçmeni Bari'ye Taşıdı

İtalya, Arnavutluk'tan getirilen 43 düzensiz göçmeni Roma Mahkemesi kararıyla Bari'ye nakletti.

02.02.2025 00:46
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İtalya'nın, Akdeniz'de kurtardığı ve Arnavutluk'la yaptığı anlaşma çerçevesinde buradaki göçmen merkezlerine taşıdığı üçüncü düzensiz göçmen grubu, Roma Temyiz Mahkemesinin İtalya'ya getirilmeleri yönündeki kararı çerçevesinde bu akşam saatlerinde Bari kentine getirildi.

Roma Temyiz Mahkemesinin dün 43 düzensiz göçmene ilişkin süreci askıya alıp, dosyayı Avrupa Adalet Divanı'na göndermesi ve bu kişilerin Arnavutluk'taki merkezlerde tutulmamasına dair kararının ardından söz konusu göçmenler, İtalyan Sahil Güvenlik Komutanlığına ait devriye botuyla akşam saatlerinde İtalya'nın güneydoğusundaki Bari'ye götürüldü.

Mısır ve Bangladeşli oldukları belirtilen 43 düzensiz göçmenin, Bari'deki göçmenlerin iltica taleplerinin incelendiği yere nakledildiği basına yansıdı.

Söz konusu göçmenler, Arnavutluk'tan İtalya'ya taşınırken, Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinden göç politikasında "engellerin aşılmasına yönelik çalışıldığı" sinyali geldi.

Rainews24 kanalının İçişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, "hükümetin, yasa dışı göç ve insan kaçakçılarıyla mücadele kapsamında bunun izlenmesi gereken yol olduğuna inanarak, ilerlemeye devam etme düşüncesinde olduğu" belirtildi.

Ülkede sol muhalefet ise kamu kaynaklarının israf edildiğini savunurken, sert şekilde eleştirdikleri Meloni'nin istifasını istedi.

İtalyan donanmasına ait "Cassiopea" karakol gemisi, 26 Ocak'ta İtalya'nın Afrika'ya en yakın kara parçası olan Lampedusa Adası açıklarında kurtardığı 49 düzensiz göçmeni, 28 Ocak'ta Arnavutluk'taki göçmen merkezlerine götürmüştü. 49 göçmenden 4'ü reşit olmadıkları, 2'si de sağlık koşulları nedeniyle 29 Ocak'ta İtalya'ya taşınmış ve merkezlerde 43 kişi kalmıştı. 43 kişinin iltica taleplerine ilişkin 30 Ocak'ta yapılan ilk değerlendirmede ise bu talepleri reddedilmişti ve göçmenler buna itiraz etmişti.

43 göçmen, Ekim ve Kasım 2024'te Arnavutluk'a götürülen ilk iki grubun ardından üçüncü grup olmuştu.

Arnavutluk'a taşınan ilk iki göçmen grubu, daha sonra İtalya'ya geri getirilmişti

Ekim ve Kasım 2024'te iki göçmen grubunu daha Arnavutluk'taki merkezlere taşıyan İtalyan makamları, Roma Mahkemesinin aksi yöndeki farklı gerekçeli kararları nedeniyle bu göçmenleri İtalya'ya geri getirmek zorunda kalmıştı.

Roma Mahkemesi, Ekim 2024'te ilk göçmen grubunun Arnavutluk'taki merkezlerde tutulamayacağına karar verirken, Mısır ve Bangladeşli olan bu göçmenlerin iltica taleplerinin reddedilmesi halinde geri gönderilmeleri gereken menşei ülkelerinin, Avrupa Adalet Divanının 4 Ekim tarihli "Mısır ve Bangladeş'in tamamen güvenli kabul edilemeyeceği yönündeki" kararını gerekçe göstermişti.

Roma Mahkemesi, Kasım 2024'te Arnavutluk'taki merkezlere taşınan ikinci göçmen grubunun da İtalya'ya geri taşınması ve bu konuya da doğrudan Avrupa Adalet Divanının bakması yönünde karar almıştı.

Avrupa Adalet Divanının 25 Şubat'ta İtalya'nın bu planını değerlendirmesi ve Avrupa Birliği (AB) yasalarına uygun olup olmadığını açıklığa kavuşturması bekleniyor.

İtalya'nın Arnavutluk'taki tartışmalı göçmen merkezleri

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın 6 Kasım 2023'te Roma'da imzaladıkları anlaşma, İtalyan güvenlik güçleri tarafından Akdeniz'de kurtarılan reşit ve sağlıklı erkek düzensiz göçmenlerin, Arnavutluk'a nakledilmesini ve iltica taleplerinin inceleneceği süre boyunca burada kalmalarını öngörüyor.

Söz konusu anlaşma, bir AB ülkesinin, kendisine gelen düzensiz göçmenleri Birlik üyesi olmayan başka ülke toprağına göndermesini düzenleyen ilk anlaşma özelliğini taşıyor.

Anlaşma çerçevesinde İtalya tarafından Arnavutluk'un kuzeybatısındaki Şingin Limanı'nda ilk kabul merkezi ve Gjader bölgesinde ise sonraki prosedürler için tesis ve geri gönderme merkezi kurulmuştu.

Yılda 36 bin kadar düzensiz göçmenin nakledilmesinin öngörüldüğü Arnavutluk'taki bu merkezler, Ekim 2024'te faaliyete alınmıştı.

Arnavutluk'taki bu merkezlere 16 Ekim 2024'te ve son olarak 8 Kasım 2024'te iki farklı göçmen grubu taşınmış ancak her iki gruptaki göçmenler, Roma Mahkemesinin farklı gerekçeli kararları sebebiyle İtalya'ya geri götürülmüştü.

Meloni hükümetinin, düzensiz göçe karşı "caydırıcı unsur" olarak sunduğu Arnavutluk'taki göçmen merkezleri, muhalefet ve sivil toplum kuruluşları tarafından "İtalya'nın parasının sokağa atıldığı" gerekçesiyle sert şekilde eleştiriliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya, 43 Göçmeni Bari'ye Taşıdı - Son Dakika

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