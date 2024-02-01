İtalya Savunma Bakanı, AB\'nin Kızıldeniz\'deki misyonuna hava unsurlarıyla katılmayı değerlendiriyor

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Avrupa Birliği'nin (AB) Kızıldeniz'de ticari gemilerin seyrüsefer güvenliği için oluşturulma aşamasındaki misyonuna hava unsurlarıyla katılmayı değerlendirdiklerini söyledi.
Bakan Crosetto, Senato ve Temsilciler Meclisinin ortak savunma komisyonunda, parlamenterlere uluslararası gündemdeki konulara dair değerlendirmelerde bulundu.
İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Crosetto oturumda, Kızıldeniz'de ticari gemilerin güvenliğini sağlamaya yönelik oluşturulması gündemde olan, AB'nin "Aspides" adıyla andığı misyona değinerek, "12 ay için en az bir İtalyan gemisi görevde yer alacak. Ayrıca gözetleme ve veri toplama görevleri için de hava unsurlarını göndermeyi değerlendiriyoruz." dedi.
Husiler tarafından son 2 ayda 30'dan fazla saldırı gerçekleştirdiğini ifade eden Crosetto, "Aspides, Kızıldeniz'de ve Basra Körfezi'nin bir kısmında hareket etmeli, bir şekilde diğer Avrupa misyonu 'Emasoh'u (Hürmüz Boğazı) da bünyesine katmalı. ve bu kolektif çabaya katılmak isteyen ılımlı Arap ülkelerinin de katılımını kapsayabileceğini umuyoruz." diye konuştu.
Crosetto, Aspides misyonuna dair bazı bilgiler de vererek, " Operasyon, Süveyş'e kadar tüm deniz trafiğini savunmak için caydırıcı bir mekanizma oluşturmayı hedefliyor." ifadesini kullandı.
Aspides misyonunda istihbarat ve lojistik destek, havadan erken uyarı, siber koruma, uydu desteği gibi unsurların da olacağını kaydeden Crosetto, İtalya, Fransa ve Yunanistan'ın misyonun komutasını üstlenmeye talip olduğunu, muhtemelen komuta merkezinin Yunanistan Larissa'da bulunacağını söyledi.
Kızıldeniz'de deniz trafiğinde yüzde 38'lik düşüş olduğuna dikkati çeken Crosetto, "Husilerin Kızıldeniz'deki saldırıları ekonomik istikrarımızı tehdit ediyor." dedi.
Komisyonda, ana muhalefetteki Demokratik Partinin (PD) temsilcisi Stefano Graziano da hükümetten bu misyona katılım için İtalyan parlamentosunun onayını almasını beklediklerini söyledi.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bu sabah Brüksel'de yaptığı açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husilerin saldırılarıyla mücadeleye yönelik AB misyonunun 19 Şubat'a kadar başlayacağını duyurmuştu.
Kızıldeniz'deki durum
İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.
ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.
Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.
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