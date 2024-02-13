İtalya Başbakan Yardımcısı: İsrail\'in Gazze\'deki saldırıları orantısız

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının "orantısız" olduğunu ve Hamas'la ilgisi bulunmayan çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.
Tajani, Radio1'deki programda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana yürüttüğü savaşın çok fazla sivilin hayatını kaybetmesine yol açtığını belirten Tajani, "Bu noktada İsrail'in tepkisi orantısız hale geldi. Hamas'la hiçbir ilgisi olmayan çok fazla sayıda yaşamını yitiren kurban var." dedi.
İtalyan Bakan, İsrail'i, Filistinli sivil halka yönelik misillemelerden kaçınmaya çağırdı.
Tunus asıllı İtalyan rapçi Ghali Amdouni'nin "Soykırımı durdurun" çağrısına değinen Tajani, "Ben, orada (Gazze'de) soykırım yapıldığına inanmıyorum. İsrail kesinlikle hatalı çünkü çok fazla sivilin ölümüne neden oluyor. Biz rehinelerin serbest bırakılmasını ve İsrail saldırılarının şiddetinin sona ermesini amaçlamalıyız." ifadesini kullandı.
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