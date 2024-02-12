İtalya Başbakanı Meloni, Arjantin Devlet Başkanı Milei ile Roma\'da görüştü

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ile Roma'da görüştü.

İtalya ve Vatikan'daki temasları için Roma'da bulunan Milei, öğleden sonra Başbakanlık Sarayı Chigi'de, Başbakan Meloni tarafından resmi törenle karşılandı.

Meloni, Milei ile görüşmesine ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, "Arjantin Başkanı Milei'yi, Chigi Sarayı'nda ağırladım. Enerji, altyapı, tarım-gıda gibi ekonomilerimiz için kilit sektörlerde yeni ortaklıkların geliştirilmesini ele aldığımız olumlu bir buluşma oldu. İtalya ve Arjantin, farklı alanlarda yenilenen işbirliğinin süreceğini umduğumuz derin tarihi ve kültürel bir bağa sahiptir." ifadelerini kullandı.

Arjantinli lider, bugün İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile Quirinale Sarayı'nda bir araya geldi.

İtalyan basınında, bu görüşmeye ilişkin çıkan haberlerde, Mattarella ve Milei'nin görüşmesinin resmi değil nezaket ve tanışma ziyareti olduğu belirtildi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki bağlar ve bunları güçlendirmeye yönelik planların tartışıldığı, Avrupa Birliği (AB) ile Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasındaki ilişkilerin de ele alındığı kaydedildi.

Konuk devlet başkanı Milei, sabah saatlerinde de Roma'nın komşusu Vatikan Şehir Devleti'ne geçerek burada seçim kampanyası döneminde bazı hakaretlerde bulunup sonradan geri adım attığı Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile görüşmüştü.