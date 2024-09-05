İtalya ve Azerbaycan Enerji İşbirliğini Güçlendiriyor

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, iki ülke arasında enerji başta olmak üzere ilgi duyulan tüm sektörlerde işbirliğini derinleştirmeyi sürdürme taahhüdünü yinelediği bildirildi.

Başbakan Meloni, Roma'ya konuk Cumhurbaşkanı Aliyev'i bugün öğleden sonra başbakanlık sarayı Chigi'de resmi törenle karşıladı.

İki liderin görüşmesinin ardından Chigi Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Görüşme, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın doğasını ve Kasım ayında Bakü'de Azerbaycan'ın başkanlığında yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nı (COP29) da göz önünde tutarak, enerji sektörü başta olmak üzere ilgi duyulan diğer sektörlerde de işbirliğini derinleştirme taahhüdünü teyit etti." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, "Başbakan ayrıca İtalya'nın, Kafkasya'nın istikrarı ve refahına olan bağlılığını ve kalıcı barışın sağlanması amacıyla Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine verdiği desteği yineledi. Başbakan Meloni, Avrupa Birliği'nin (AB) bu sürecin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve AB ile işbirliğinin, bölge genelinde bağlantı imkanları da dahil olmak üzere yeni fırsatlar yaratabileceğini vurguladı." ifadeleri kullanıldı.

İki liderin görüşmede uluslararası gündemde öne çıkan diğer konuları da ele aldığı, ayrıca İtalya'nın Afrika'ya yönelik kalkınma planı olan "Mattei Planı" çerçevesinde ortak sinerjileri gözden geçirdiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, İtalyan enerji firması ENI ile Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR arasında enerji güvenliği, sera gazı emisyonlarının azaltılması ve biyoyakıt üretim zinciri alanlarında üç mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Aliyev, Roma'daki temaslarında bu sabah ilk olarak İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile görüştü. İtalya Cumhurbaşkanlığı'ndan görüşmenin detayına ilişkin bir açıklama yapılmadı.