İtalya Başbakanı Meloni, NATO Zirvesi'nden memnun - Son Dakika
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İtalya Başbakanı Meloni, NATO Zirvesi'nden memnun

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, NATO Zirvesi'nin sonuçlarından memnun olduğunu belirtti. Meloni, özellikle güney kanadı için özel bir temsilci atanması kararından memnuniyet duyduğunu ifade etti. Ayrıca, Rusya ve Çin ile yapılan seyahatler hakkında da değerlendirmelerde bulunan Meloni, Ukrayna'ya silah gönderimi konusunda da açıklamalarda bulundu. Başbakan Meloni, ABD Başkanı Joe Biden'ı da olumlu bir şekilde değerlendirdi ve İtalya'nın başka ülkelerin seçimlerine müdahale etme niyetinde olmadığını vurguladı.

12.07.2024 10:51
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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, NATO Zirvesi'nin sonuçlarından memnun olduğunu söyledi.

ABD'nin başkenti Washington'da 3 gün süren NATO Zirvesi'ne katılan Meloni, son gün oturumlarının ardından İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

Meloni, zirvede özellikle İttifak'ın güney kanadı için özel bir temsilci belirlenmesine yönelik kararına atıfta bulunarak "Bu, NATO Zirvesi'nin sonucu olumlu. Özellikle de güney kanada yönelik talep ettiğimiz ve adayımızı önereceğimiz özel bir temsilcinin atanması kararından memnunum." ifadesini kullandı.

Başbakan Meloni, zirve sonuçlarının, müttefiklerin İtalya'ya kulak verdiğini gösterdiğini dile getirdi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın, Rusya'nın başkenti Moskova ile Çin'in başkenti Pekin'e yaptığı seyahatler hakkındaki görüşü sorulan Meloni, "Eğer bu girişimler, barış ve diplomasi açısından bir umut ışığı olacaksa, bunda yanlış bir şey görmem, memnuniyetle karşılarım ama ertesi gün bir hastane bombalanıyorsa bu, bana maalesef (Vladimir) Putin'in Rusyası'nın diyalog kurma isteği olmadığını gösterir." değerlendirmesinde bulundu.

İtalya'da liderlik ettiği sağ koalisyonun ortaklarından Lig Partisi lideri ve Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini'nin, Ukrayna'ya silah gönderimi konusunda zaman zaman endişelerini dile getirdiği hatırlatılan Meloni, şunları kaydetti:

"Biz, Ukrayna'ya saldırıya uğrayan bir ülkeyi savunmanın en iyi yolu olan hava savunma sistemleri göndermeye odaklandık. Ukrayna'ya silah göndermenin savaşı körükleyeceğini ifade edenlere şunu söylüyorum; bu, ne gönderdiğinize göre değişir. Mesela; hava savunma sistemlerini göndermemiş olsaydık, birkaç gün önce Kiev'deki hastanede gördüğümüz gibi füzeler çok daha fazla insanı vuracaktı."

"Onu iyi gördüm"

Meloni, ABD Başkanı Joe Biden'ı nasıl gördüğüne ilişkin soruya "Onu iyi gördüm, aklı başında. NATO'nun güney kanadını da konuştuk, iyi bir zirve düzenledi." yanıtını verdi.

ABD'deki başkanlık seçimleriyle alakalı sorulara Meloni, kendisinin kazandığı Eylül 2022'deki seçimlerden önce başkalarının İtalya'ya yönelik yaptığı gibi yabancı bir ülkenin seçimlerine müdahale etme niyetinde olmadığını söyledi.

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin ardından AB'de oluşturulacak yeni komisyona dair bir soru üzerine Meloni, buna yönelik müzakerelerde amacının, İtalya'ya en iyi sonucu getirmek olduğunu ve kendilerine ağırlık verilmesini istediklerini kaydetti.

Meloni, Zelenskiy ile görüştü

Başbakan Meloni, NATO Zirvesi'nin kapanışında Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy ile de bir araya geldi.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Görüşmenin merkezinde, Rusya'nın Kiev'de çocuk hastanesini bombalamasının ciddi sonuçlarından başlamak üzere devam eden çatışmanın gidişatı vardı. İki lider, daha sonra NATO-Ukrayna ve İsviçre'de gerçekleştirilen barış zirvesinin sonuçlarını ve sonrasındaki gelişmeleri değerlendirdi. Son olarak gelecek yıl haziranda İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Ukrayna'nın yeniden inşasına yönelik konferans ele alındı."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya Başbakanı Meloni, NATO Zirvesi'nden memnun - Son Dakika

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