İtalya Cumhurbaşkanı: İki Devletli Çözüm İzlenmeli

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, İsrail- Filistin çatışmasının, diyalog ve birlikte yaşama yollarını inşa etme ile "tek makul yol" olarak tanımladığı iki devletli çözümü izleme konusundaki uzun süredir devam eden başarısızlıktan kaynaklandığını söyledi.

İtalya Dışişleri Bakanlığı'ndaki 16. İtalyan Büyükelçiler Konferansının açılışına katılan Cumhurbaşkanı Mattarella, İtalya ve bölgenin yanı sıra uluslararası gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Mattarella konuşmasında, Orta Doğu'daki krizle alakalı olarak "İsrail-Filistin çatışması, inkar edilemez şekilde diyalog ve birlikte yaşama yollarını inşa etme ile tek makul yol olan iki devletli çözümü izleme konusundaki uzun süreli başarısızlığın sonucudur." dedi.

Mattarella terörün, siyasetin zemin kaybettiği ya da sabırla diplomatik çözümler üretme taahhüdünün onlarca yılın ardından hüsranla sonuçlanması durumlarında ilerlediğini ifade etti.

Ukrayna savaşını, Avrupa kıtasının kalbindeki açık yara olarak niteleyen Mattarella, " Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını sadece bölgesel boyuta indirgemek kritik hata olur. Bunun istikrarsızlaştırıcı etkileri dünyanın her köşesinde hissediliyor." dedi.

Ukrayna halkının 22 aydır direndiğini, burada sivillerin yüksek bedel ödediğini kaydeden Mattarella, " Gazze'de olduğu gibi burada da 1864 Cenevre Konvansiyonu ile ortaya çıkan uluslararası insancıl hukukun kurallarını savaşlar için de daha sıkılaştırma ihtiyacı beliriyor. Bu yüzyıldaki silahlı çatışmalarda saldırıların bu şekilde gerçekleşmesi, savunmasız sivil halka yönelik saldırı ve misillemeler yapılması kabul edilemez. Bunun önüne geçmek uluslararası toplumun görevidir." diye konuştu.

Mattarella, Batı Balkanlar'ın Avrupa ailesine entegrasyonunda devam edilmesinin de bir şart olduğunu, Avrupa Birliği'nin Bosna Hersek için müzakereleri başlatma ihtimalini düşünmesinin olumlu olduğunu ifade etti.

Konferansa ev sahipliği yapan Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de açılışta yaptığı konuşmada, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısını kınadıklarını ifade etti.

Tajani, "Ancak Gazze'deki sivil halkı korumak için İsrail'in tepkisinin orantılı olmasını istiyoruz. Birleşmiş Milletlerin, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından getirilen insani yardımların girişini kolaylaştırmak için ateşkes çağrısında bulunan bir belgeyi bugün onaylayacağını umuyorum." ifadelerini kullandı.