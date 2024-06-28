İtalya'da Filistin'in devlet olarak tanınması için imza kampanyası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İtalya'da Filistin'in devlet olarak tanınması için imza kampanyası

İtalya'da eski Milletvekili Alessandro Di Battista'nın öncülüğünde başlatılan imza kampanyasında toplanan 78 binden fazla imza, Senato'ya teslim edildi. Di Battista, imzaların teslimi sırasında yaptığı açıklamada, parlamenterlere siyasi baskı yapma sürecini başlatacaklarını belirtti. İtalya'da sol muhalif kesimler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayarak Filistin'in devlet olarak tanınmasını talep ediyor.

28.06.2024 19:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya'da, eski Milletvekili Alessandro Di Battista'nın öncülüğünde başlatılan İtalya'nın Filistin'i devlet olarak tanımasına yönelik kampanyada toplanan imzalar, parlamentonun üst kanadı Senato'ya teslim edildi.

İtalyan basınındaki haberlere göre, ülkede 2013-2018 yıllarında 5 Yıldız Hareketi'nden (M5S) bir dönem milletvekilliği yapan Di Battista, kurucusu olduğu Schierarsi Derneği ile Filistin devletinin egemen ve bağımsız bir devlet olarak tanınmasına yönelik başlattığı imza kampanyasında toplanan 78 binden fazla imzayı, Senato'ya verdi.

Di Battista, imzaların teslimi sırasında yaptığı açıklamada, topladıkları imzaları Senato'ya verdikten sonra, sakin yaşamlarını sürdürme ve kafalarını başka yöne çevirme derdinde olan parlamenterlere bu konuda adım atmaları için siyasi baskı yapma sürecini başlatacaklarını ifade etti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı "sessiz kalmakla" suçladığı Başbakan Giorgia Meloni'yi eleştiren Di Battista, "Başbakan Meloni'nin katledilen 16 bin Filistinli çocuk konusunda sessiz kaldığı sürece hiçbir inandırıcılığı yoktur. İsrail devlet terörünü kınayana dek Meloni hakkında konuşmayacağım." dedi.

Eski Milletvekili, antisemitizmin ve İsrail'in antisemitizmi bir enstrüman olarak kullanmasının utanç verici olduğunu kaydetti.

Di Battista, imza toplama sürecine eski Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi'nin de destek verdiğini ayrıca siyasetin sağ ve sol kanadından katılan başka politikacıların da olduğunu söyledi.

İtalya'da muhalefet partilerinden M5S de mayısta parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisine Filistin'in devlet olarak resmen tanınması için önerge vermişti.

İtalya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sık sık protesto edilirken, özellikle sol muhalif kesimlerden bu saldırıların İtalyan hükümeti tarafından kınanması ve Filistin'in devlet olarak tanınması çağrıları yapılıyor.

Buna karşın Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinden sık sık "iki halk iki devletli çözüm" olması gerektiği yönünde açıklamalar gelse de Filistin devletinin tanınmasına yönelik henüz adım atılmadı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, mayısta muhalefetten gelen Filistin'i tanıma çağrılarına, " İspanya'nın yaptığı gibi Filistin devletini şimdiden tanımak, bu bölgede istikrarın garanti edilmesine yardımcı olmaz." yanıtını vermişti.

Kaynak: AA

İmza Kampanyası, Milletvekili, Filistin, İsrail, İtalya, Gazze, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'da Filistin'in devlet olarak tanınması için imza kampanyası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:20 Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi
07:59 İran’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi İşte yarışı önde götüren aday İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday
00:28 HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı
00:17 İddialar için, “Hayırlı olur“ demişti Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı İddialar için, "Hayırlı olur" demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı
23:34 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek
07:46 Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü
22:34 Cami önünde soyunup kendine zarar vermeye çalıştı, polis tam zamanında yetişti Cami önünde soyunup kendine zarar vermeye çalıştı, polis tam zamanında yetişti
20:59 İBB Ulaşım’ın sosyal medya hesabı, Bakan Şimşek’in açıklamasını küfürlü paylaştı İBB Ulaşım'ın sosyal medya hesabı, Bakan Şimşek'in açıklamasını küfürlü paylaştı
20:48 Kastamonu’da Özel Tema Koleji yöneticileri tarafından öğretmenlere saldırı Kastamonu'da Özel Tema Koleji yöneticileri tarafından öğretmenlere saldırı
20:38 Consensys, SEC tarafından dava edildi Consensys, SEC tarafından dava edildi
19:25 Moody’s: Türkiye’nin gri listeden çıkarılması yabancı yatırımları artıracak Moody's: Türkiye'nin gri listeden çıkarılması yabancı yatırımları artıracak
19:11 Biden ve Trump’ın canlı yayındaki tartışmasına Türkiye’nin tanıtımının yapıldığı reklam damgasını vurdu Biden ve Trump'ın canlı yayındaki tartışmasına Türkiye'nin tanıtımının yapıldığı reklam damgasını vurdu
18:14 Elektriğin ardından şimdi de bu İzmir’de suya rekor zam Elektriğin ardından şimdi de bu! İzmir'de suya rekor zam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 08:30:48. #1.11#
SON DAKİKA: İtalya'da Filistin'in devlet olarak tanınması için imza kampanyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement