İtalya'da Hükümet Gazze'ye Net Tutum Gösteremiyor

İtalya'da muhalefet partileri, Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetini, Gazze'ye saldırılarılarını sürdüren İsrail'e karşı net bir tutum sergileyememesini sert şekilde eleştirdi.

Parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda sabah saatlerinde hükümetin Gazze konusundaki tutumuna dair bilgiler paylaşan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin konuşması, muhalefet partilerinin eleştirileri ve tepkilerine yol açtı.

Ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin (PD) lideri Giuseppe Provenzano, Tajani'nin "Gazze Şeridi'ndeki halk çok uzun süredir ağır bir bedel ödüyor. Bombardımanlar sona ermeli" sözlerine atıf yaparak, "Sayın Bakan Tajani, söyledikleriniz belki 19 ay, 50 bin ölüden önce işe yarayabilirdi. 20 bin çocuk diri diri yakıldı, susuzluktan, açlıktan, soğuktan öldü. İskelet haline geldi, uzuvlarını kaybetti, anestezi olmadan ameliyat edildiler." dedi.

Provenzano, Tajani'nin konuşmasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun adını anmamasını da eleştirirken, "Siz burada uzun uzun insani yardımlardan bahsettiniz ama gerçek insani yardım; Netanyahu'nun durdurulmasıdır." diye konuştu.

Provenzano, bölge için iki devletli çözümden yana olduğunu söyleyen Bakan Tajani'ye, "O zaman neden Filistin Devleti'ni tanımayı reddediyorsunuz?" diye sordu.

PD milletvekili, İsrail ile askeri işbirliği mutabakatını askıya alma çağrısı yaparken, hükümetin bunu yapmaması halinde geriye boş sözlerin kalacağını belirtti.

Bir diğer muhalefet partisi 5 Yıldız Hareketi'nden (M5S) Riccardo Ricciardi, "'Soykırıma hayır' diye bağırdığımızda, Filistin bayraklarını salladığımızda bizi abartılı buluyorsunuz. Bugün bağırmıyoruz, fısıldıyoruz, böylece bize diyecek sözünüz kalmaz. Dünyanın bu rezilliği artık görmek istemeyen kesimin yeniden söylemesi gereken iki kelime var: 'Özgür Filistin'." dedi.

İtalyan Solu Partisi'nden Nicola Fratoianni de "Devam eden soykırıma karşı çıkanlara yöneltilen üstü kapalı antisemitizm suçlamalarına artık yeter! Biz, antisemitizmi en büyük kötülüklerden biri olarak gören bir siyasi gelenekten geliyoruz. Ancak sizin çoğunluğunuzda herkes için aynı şey söylenemez." ifadeleriyle sağ koalisyon hükümetine yüklendi.

Eylem Partisi'nden Ettore Rosato da "Netanyahu üzerindeki baskı artmalı. Eğer İsrail hükümeti tüm özgür dünyadan gelen çağrılara kulak tıkamaya devam ederse, demokrasilerin kullanabileceği araçlarla, gerekirse yaptırımlarla yanıt verilmelidir. Bu yaptırımlar bir halka değil, çağrılara kulak tıkayan bir hükümete yöneliktir. İsrail'in şu anki yaklaşımı, yeni dostlar kazandırmak yerine yeni düşmanlar yaratıyor. Biz İsrail halkının dostuyuz ve Netanyahu hükümetine güçlü bir şekilde 'artık yeter' demeliyiz." ifadelerini kullandı.

Bir diğer muhalefet partisi Italia Viva'dan Davide Farone de hükümetin tutumunu net olarak ortaya koymamasını eleştirerek, "Bakan Tajani'nin açıklamaları sonrasında hükümetin Gazze'deki duruma nasıl yaklaşmak istediğini halen anlayabilmiş değiliz. İtalya'nın pozisyonu tam bir muamma." dedi.

Bu arada, Temsilciler Meclisi'ndeki konuşmaların ardından parlamentonun üst kanadı Senato'ya da bilgi veren Tajani, burada da muhalefetin kendilerine İsrail'in diplomatik olarak izole edilmesi çağrılarına yanıt verirken, "İsrail ile diyaloğun açık kalması çok önemli. Büyükelçiyi geri çağırmak çözüm değil. Hiçbir barışçıl ve müzakere edilmiş çözüm, diyalog kapıları kapalıyken elde edilmemiştir." dedi.

Tajani, ayrıca Avrupa Birliği (AB) ile İsrail arasındaki Ortaklık Anlaşması'nı da savunarak, bu kanalın "değerli" olduğunu ve Almanya dahil birçok ülkeyle birlikte bu iletişim hattını koruma kararı aldıklarını kaydetti.