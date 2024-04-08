İtalya'da İsrail'le bilimsel işbirliği çağrılarına destek

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İtalya'da bir süredir bazı üniversitelerde yapılan İsrail'le bilimsel işbirliklerinin durdurulmasına yönelik çağrılara, Napoli ve Floransa'daki üniversitelerden destek geldi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Floransa Üniversitesi'nde 200'ün üzerinde profesör, araştırma görevlisi, doktora öğrencisi ve teknisyen, İtalya Dışişleri Bakanlığına, Kasım 2023'te duyurduğu "İtalya-İsrail endüstriyel, teknik ve bilimsel işbirliği" ilanına katılmama çağrısı yapan mektubu imzaladı.

Napoli kentindeki Federico 2 Üniversitesi'nde de Filistin Öğrenci Ağı'na mensup bir grup öğrenci, rektörlük binasına girerek Dışişleri Bakanlığının İsrail'le bilimsel işbirliği öngören ilanını protesto etti.

Ülkede önceki haftalarda Roma'daki La Sapienza Üniversitesi ve Torino Üniversitesi'nde bazı öğrenci grupları benzer taleple protesto eylemleri gerçekleştirmiş, Torino Üniversitesi Akademik Senatosu, Gazze'deki savaş devam ettiği için söz konusu işbirliği ilanının uygun olmadığı yönünde karar almıştı.

Son olarak Pisa kentindeki Scuola Normale yüksek okulunun senatosu da 30 Mart'ta Dışişleri Bakanlığına İsrail'le bilimsel işbirliği ilanını gözden geçirme çağrısında bulunmuştu.