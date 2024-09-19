İtalya'da Kimyasal Hadım Komitesi Kuruluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İtalya'da Kimyasal Hadım Komitesi Kuruluyor

İtalya'da, tecavüz ve çocuk istismarcılarına karşı kimyasal hadım cezasını değerlendiren komite kuruldu.

19.09.2024 22:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya'da, iktidar ortağı aşırı sağcı Lig Partisi'nin önerisiyle tecavüz ve çocuk istismarcılarına karşı kimyasal hadım cezasını değerlendirmek üzere teknik komite oluşturması kararı alındı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde yeni güvenlik yasa tasarısının görüşülmesi sırasında, Lig Partisi Milletvekili Igor Iezzi'nin sunduğu "komisyon ya da teknik komite kurulması" önerisi kabul edildi. Buna göre Giorgia Meloni liderliğindeki hükümetin bu konuda çalışma yapması gerekecek.

Bu komisyon veya teknik komitenin tecavüzden hüküm giymiş suçlular için kimyasal hadım dahil olmak üzere psikiyatrik ve farmakolojik tedaviye onay verme olasılığını değerlendirmesi öngörülüyor.

Kimyasal hadım cezasını ülkede ilk gündeme getiren isimlerden olan, sağ koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcılığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görevlerini yürüten aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini, konuyla ilgili X platformunda paylaşım yaptı.

Salvini, "Lig'in zaferi. Cinsel şiddet suçlarında, kimyasal hadımın değerlendirilmesi amacıyla hükümetin bir an önce bir komisyon ya da teknik bir komite kurmasını öngören gündem kararı Meclis'te onaylandı. Adalet ve sağduyu için tarihi mücadelemizde ileriye doğru atılan önemli bir adım daha: Tecavüzcülere ve pedofillere sıfır tolerans." ifadelerini kullandı.

Ana muhalefetteki Demokratik Parti (PD) Milletvekili Simona Bonafe ise kimyasal hadıma yönelik bir teknik komite kurulması yönündeki teklifin, anayasaya aykırı olduğunu savundu.

Muhalefetteki diğer küçük partilerden de bu önerinin anayasaya aykırı olduğu itirazı geldi.

İtalya'da kimyasal hadım cezası önerisi, ilk olarak geçen sene Palermo ve Napoli kentlerinde yaşanan ve peş peşe ortaya çıkınca kamuoyunun tepkisini çeken toplu tecavüz hadiselerinden sonra gündeme gelmişti. O dönem iktidarı oluşturan üç büyük partiden daha merkezde yer alan Forza Italia Partisi (FI) bu yöntemin "çözüm olmadığı" değerlendirmesini yapmıştı.

Kaynak: AA

kimyasal hadım, Güvenlik, Politika, İtalya, Güncel, Sağlık, Hukuk, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'da Kimyasal Hadım Komitesi Kuruluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:59 Güran ailesi 19 gün boyunca rol yapmış Adli Tıp Kurumu raporu geldi İşte Narin’in ölüm tarihi Güran ailesi 19 gün boyunca rol yapmış! Adli Tıp Kurumu raporu geldi! İşte Narin'in ölüm tarihi
21:43 Savaş resmen başladı İsrail, Lübnan’ı vuruyor Savaş resmen başladı! İsrail, Lübnan'ı vuruyor
19:19 Ortalığı karıştıracak görüntüler İYİ Partili Çömez, çuval çuval buğdayı toprağın altından çıkardı Ortalığı karıştıracak görüntüler! İYİ Partili Çömez, çuval çuval buğdayı toprağın altından çıkardı
19:08 İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan’ı bekleyen en büyük tehlike İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan'ı bekleyen en büyük tehlike!
18:17 Bu kadarını Hizbullah da tahmin etmemiştir İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış Bu kadarını Hizbullah da tahmin etmemiştir! İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış
10:14 Tayland’da 64 yaşındaki kadın, mutfakta bulaşık yıkadığı sırada 4 metrelik pitonun saldırısına uğradı Tayland'da 64 yaşındaki kadın, mutfakta bulaşık yıkadığı sırada 4 metrelik pitonun saldırısına uğradı
10:10 Türkiye’de son bir yılda alışverişlerde kart kullanım oranı 78 artış gösterdi Türkiye'de son bir yılda alışverişlerde kart kullanım oranı % 78 artış gösterdi
10:07 Yeni ev bile arıyorlar Lucas Torreira ve Devrim Özkan evleniyor Yeni ev bile arıyorlar! Lucas Torreira ve Devrim Özkan evleniyor
10:00 Heyecan devam ediyor İşte Şampiyonlar Ligi’nde günün menüsü Heyecan devam ediyor! İşte Şampiyonlar Ligi'nde günün menüsü
10:00 Hindistan’da bir kadın, alkol almak için hal halını satan kocasını boğarak öldürdü Hindistan'da bir kadın, alkol almak için hal halını satan kocasını boğarak öldürdü
09:53 MİT’ten Kuzey Irak’a nokta operasyon PKK’lı terörist Halil Yiğit öldürüldü MİT'ten Kuzey Irak'a nokta operasyon! PKK'lı terörist Halil Yiğit öldürüldü
09:47 Nuri Şahin Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi’nes galibiyetle başladı Nuri Şahin Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi'nes galibiyetle başladı
09:46 Fahiş fiyatla kitap satan 400 okula ceza Fahiş fiyatla kitap satan 400 okula ceza!
09:37 MOSSAD, Hizbullah’ın çağrı cihazlarına bomba yerleştirebilir mi MOSSAD, Hizbullah'ın çağrı cihazlarına bomba yerleştirebilir mi?
09:34 O firmalara ceza yağdı O firmalara ceza yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2024 23:40:10. #1.12#
SON DAKİKA: İtalya'da Kimyasal Hadım Komitesi Kuruluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement