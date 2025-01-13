İtalya'da Leonardoya Protesto

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İtalya'da iklim aktivistleri ve Filistin destekçileri, Gazze'deki soykırıma suç ortağı olmakla suçladıkları savunma sanayi şirketi Leonardo'yu, Brescia kentindeki tesislerinin önünde protesto etti.

İtalyan "Özgür Filistin (Pal_Libera)" topluluğunun sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşıma göre, aralarında "Son Nesil (Ultima Generazione)" iklim aktivistleri ve bir grup Filistin destekçisinin olduğu göstericiler, sabah saatlerinde Leonardo'nun elektronik savunma harbi silahlarının üretildiği Brescia kentindeki fabrikasının girişini kapattı.

Giriş önünde oturma eylemi yapan ve kendilerini zincirleyen göstericiler, Filistin bayrakları açtı, sık sık "Özgür Filistin" ve "Nehirden Denize Özgür Filistin" sloganları attı.

Göstericiler, İtalyan hükümetine ve Leonardo'ya İtalyan yasalarına saygı duyma ve dolayısıyla İsrail'e silah sağlamama çağrısı yaptı.

Polis, protestocuları yaka paça tek tek tesisin kapısı önünden uzaklaştırdı.

Filistin destekçileri, geçen yıl da Leonardo'nun farklı tesisleri önünde benzer protesto eylemleri yaparken, ülkede Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti yetkilileri 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e silah gönderilmediğini savunuyor. Bununla beraber bazı basın yayın organlarında, İtalya'dan İsrail'e silah ihracatının 7 Ekim 2023'ten sonra devam ettiğine dair haberler yer almıştı.