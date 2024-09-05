İtalya, Plaj Ruhsatlarının Geçerliliğini Uzattı ve İhale Zorunluluğu Getirdi - Son Dakika
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İtalya, Plaj Ruhsatlarının Geçerliliğini Uzattı ve İhale Zorunluluğu Getirdi

İtalya'da sağ koalisyon hükümeti, AB'nin plaj işletmeleri ruhsatlarının rekabete açılması talebine karşılık, mevcut ruhsatların geçerlilik süresini Eylül 2027'ye kadar uzatan bir kararname kabul etti. Bu kararname, Haziran 2027'de ihaleye çıkılmasını zorunlu kılıyor ve mevcut ruhsat sahiplerinin yatırımlarını koruma altına alıyor. İtalya, böylece Roma ile Brüksel arasındaki anlaşmazlığı çözme yolunda önemli bir adım attı.

05.09.2024 13:47
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İtalya'da sağ koalisyon hükümeti, Avrupa Birliği'nden (AB) uzun zamandır gelen plaj işletmeleri ruhsatlarının rekabete açılması talebine karşılık, Haziran 2027'de ihaleye çıkılması şartıyla mevcutların geçerlilik süresini Eylül 2027'ye kadar uzatan kanun hükmünde kararnameyi kabul etti.

İtalyan sahillerinde şemsiye ve şezlong kiralayan küçük aile işletmelerinin ruhsatlarının geleneksel olarak nesilden nesle aktarılmasının fiili tekel oluşturması ve sektörün yeni girişimcilere kapalı bulunması, AB'nin rekabet kurallarıyla çeliştiği gerekçesiyle uzun süredir Roma ile Brüksel arasında anlaşmazlığa yol açıyordu.

Ülkede halihazırda geçerli plaj ruhsatları olanları mağdur etmek istemeyen ancak AB'nin de baskısı altında kalan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, soruna çare bulmak için adım attı.

Başbakanlıktan dün akşam yapılan yazılı açıklamaya göre hükümet, mevcut plaj ruhsatlarının geçerlilik süresini Eylül 2027'ye kadar uzatan ancak öncesinde Haziran 2027'ye kadar da ihaleye çıkılması zorunluluğunu getiren kanun hükmünde kararnameyi kabul etti.

Yeni kararname, aynı zamanda mevcut ruhsat sahiplerinin yaptığı yatırımları, ihaleleri kazanan yeni sahiplerin ödeyeceği tazminatlarla geri almasını da garantileyecek.

Başbakanlığın açıklamasında, "Roma ile Brüksel arasındaki işbirliği, ruhsat ihalelerinin açılması ihtiyacı ile mevcut imtiyaz sahiplerinin meşru beklentilerini koruma fırsatı arasında bir denge bulmayı mümkün kıldı ve bu durum, milletimiz için özel öneme sahip asırlık ve karmaşık bir konuda bir anlaşmaya varılmasına olanak sağladı." ifadesi kullanıldı.

Kararnamenin parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi ve üst kanadı Senato'da 60 gün içinde onaylanması gerekiyor.

AB Komisyonu memnuniyetle karşıladı

İtalyan basınında yayımlanan haberlerde Roma'nın bu adımını AB Komisyonunun da memnuniyetle karşıladığı ifade edildi.

AB, İtalya'ya 2006 yılında plaj ruhsatlarına yönelik kamu ihaleleri düzenlemesi talimatını vermiş ancak Brüksel'den gelen baskılara rağmen o tarihten bu yana hiçbir İtalyan hükümeti, bu konuda adım atmamıştı.

Son olarak yüzlerce plaj işletmecisi, 9 Ağustos'ta sektördeki geleceklerinin belirsizliği nedeniyle endişelerini dile getirmek amacıyla iki saatliğine greve gitmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya, Plaj Ruhsatlarının Geçerliliğini Uzattı ve İhale Zorunluluğu Getirdi - Son Dakika

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