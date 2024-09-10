İtalya'da Sağlık Çalışanlarına Şiddet Artıyor

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İtalya'da son haftalarda sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet olayları, hastanelerde güvenliğin sorgulanmasına ve bu olaylara karşı sert tedbirler alınması çağrılarının yapılmasına yol açtı.

Ülkede geçen hafta Foggia kentinde bir operasyon sırasında hayatını kaybeden genç bir kadının öfkeli yakınlarının, ameliyatı yapan doktor ve hemşireleri hastanede kovalaması, sağlık çalışanlarının kendilerini bir odaya kilitleyerek korumaya çalışması, ardından yine Foggia'da, Lecce'de ve Torino'da birkaç doktor ve hemşirenin daha saldırıya uğraması, özellikle devlet hastanelerindeki güvenlik koşullarının kamuoyunda tartışılmasına neden oldu.

Foggia'da doktorlar ile hemşirelerin kendilerini bir odaya kapattıkları görüntüler sosyal medyada en çok tepki çeken içeriklerden oldu.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, ülkede hastanelerdeki güvenlik sorunu acil bir durum haline geldi.

Foggia'daki poliklinikte hasta yakınlarının saldırılarının devam etmesi sebebiyle istifa eden sağlık çalışanları olduğu, il sağlık müdürünün de istifaların artması halinde vatandaşa hizmet garantisi verememe endişesini taşıdığı kaydedildi.

İtalya Ulusal Cerrahlar ve Diş Hekimleri Federasyonu (FNOMCEO) Başkanı Dr. Filippo Anelli, son şiddet olaylarına ilişkin RAI kanalına yaptığı açıklamada, "Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı, hükümetin, acil kanun hükmünde kararnamelerle önlemler alması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Hastanelere erişimlerin de gözden geçirilmesi gerektiğini ifade eden Anelli, "Durum kötüye gidiyor. Şiddet sorunu endemik hale geldi ve bir şekilde profesyonelleri korumak gerekecek." diye konuştu.

Sağlık çalışanlarının saldırıya uğramasını engelleyecek güvenlik önlemlerini talep eden Anelli, "Polisler bunu yapamıyorsa, ordu devreye girmeli. Ayrıca kaynakların artırılmasının yanı sıra, bu dönemde kaybolmuş gibi görünen doktorların otoritesini geri kazandıracak bir stratejiyi geliştirme zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Ulusal Hemşireler Federasyonu Başkanı Barbara Mangiacavalli de Il Messaggero gazetesine yaptığı açıklamada, "Hastanelerde sıfır tolerans istiyoruz. Ordunun hem vatandaşlara hem de doktorlara korunduklarını belli etmesini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sert tedbirler alması çağrısı yapılan sağ koalisyon hükümetinin Sağlık Bakanı Orazio Schillaci, sağlık çalışanlarına yönelik son dönemdeki şiddet olaylarını "utanç verici" olarak nitelendirdi.

Diğer yandan, sağlık çalışanlarının, sıkça saldırıların yaşandığı Foggia'da 16 Eylül'de sendikaların çağrısıyla bir protesto yürüyüşü yapacağı da basına yansıdı.