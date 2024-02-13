İtalya\'da Sanremo Müzik Festivali protestosunda 10 kişi yaralandı

İtalya'da geçen hafta düzenlenen Sanremo Müzik Festivali'nde savaşı eleştiren mesajlar veren sanatçılara karşı, İsrail'e destek açıklaması yapan festival yayıncısı devlet televizyonu RAI'nin yönetimine yönelik Napoli'deki protestoda çıkan arbedede 10 kişi yaralandı.
Avrupa'nın en eski şarkı yarışması olan Sanremo Müzik Festivali, 10 Şubat'ta sona erse de festival ve ardından yaşananlara ilişkin gelişmeler devam ediyor.
Festivalin finalinde Tunus asıllı İtalyan rapçi Ghali Amdouni'nin "Soykırımı durdurun" çağrısı yapması sansasyon yaratırken, buna İsrail'in Roma Büyükelçisi Alon Bar'ın tepki göstermesi ve RAI Üst Yöneticisi Roberto Sergio'nun da büyükelçinin tepkisi üzerine İsrail'in yanında tutum alması, ülkedeki Filistin destekçileri tarafından protesto edilmeye başlandı.
RAI kanalının Napoli'deki binası önünde toplanan yaklaşık 200 gösterici, İsrail'in yanında yer alan RAI yönetimini, Sanremo Müzik Festivali'nde savaş karşıtı mesajlar veren sanatçıları sansürlemeye çalıştığı gerekçesiyle ve İsrail yanlısı tutum alması sebebiyle protesto etti.
Ellerinde Filistin bayrağı bulunan göstericiler, sık sık "Utanın" ve "Özgür Filistin" şeklinde slogan atarken, Gazze'de bir soykırım yaşandığına dikkati çekti.
Protesto sırasında, RAI binasında önlem alan güvenlik güçleri ile göstericiler arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.
Polisin, protesto sırasında göstericilere copla sert müdahalede bulundukları görüldü.
İtalyan basınındaki haberlere göre, çıkan arbedede 5 gösterici ve 5 güvenlik görevlisi olmak üzere 10 kişi yaralandı. Göstericilerin darp sonucu yaralandıkları, hiçbirinin durumunun ciddi olmadığı belirtildi.
Diğer yandan, RAI yönetiminin İsrail yanlısı tutum alması sebebiyle ülke genelinde RAI temsilcilikleri önünde başka protestoların da düzenlenmesi bekleniyor.
RAI CEO'su Sergio'nun İsrail yanlısı tutum almasına, pek çok sosyal medya kullanıcısı "Utanç verici" şeklinde tepki göstermişti.
Tepki gösterenlerden olan Birleşmiş Milletler (BM) İşgal Altındaki Filistin Toprakları Özel Raportörü Francesca Albanese de X hesabından yaptığı paylaşımda, "İnanılmaz. RAI'nin direktörü sadece 7 Ekim'de ölen 1200 İsrailli için dayanışma ifade ediyor ama sonrasında İsrail ordusu tarafından Gazze'de katledilen 30 bin Filistinli (yüzde 70'i kadın ve çocuklar) için bir şey söylemiyor. Kamu yayıncılığı tarihinin en karanlık sayfalarından biri." ifadesini kullanmıştı.
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