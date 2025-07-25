İtalya'dan Filistin için şartlı tanıma - Son Dakika
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İtalya'dan Filistin için şartlı tanıma

25.07.2025 16:46
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Tajani, Filistin'in tanınmasının İsrail'i tanımasıyla mümkün olacağını açıkladı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Filistin Devleti'ni tanımalarının, ancak Filistin'in de İsrail'i tanımasıyla eşzamanlı mümkün olabileceğini söyledi.

Partisi Forza Italia'nın toplantısına katılan Bakan Tajani, Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanıyacağını açıklamasının ardından İtalya'nın bu yöndeki duruşuna ilişkin yaptığı açıklamada, Filistin'i tanımaya hazır olmadıklarını belirterek, "İtalya, iki halk ve iki devlet çözümünden yanadır. Ancak yeni Filistin Devleti'nin tanınması, onların da İsrail'i tanımasıyla eşzamanlı olmalıdır. Biz bir tarafın galibiyetini değil, barışı istiyoruz." dedi.

Gazze'den en çok mülteci kabul eden ülkenin İtalya olduğunu savunan Tajani, "Artık katliamlara ve kıtlığa tahammül edemeyiz. Derhal bir ateşkese ulaşmanın zamanı geldi. İsrail'in dostuyuz, ancak bunu onlara da söyledik." diye konuştu.

Muhalefet, Tajani'nin açıklamasını sert şekilde eleştirdi

Tajani'nin bu açıklamaları, muhalefetteki sol partilerin tepkisini çekti.

Ana muhalefet Demokratik Parti (PD) lideri Elly Schlein, katıldığı bir konferansta, dün bir İsrailli bakanın Gazze'nin ilhak edilmesine ilişkin açıklamalarının kabul edilemez olduğunu ve Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararını takdir ettiğini belirterek, İtalya'nın da aynı adımı atması gerektiğini kaydetti.

Schlein, "Tajani'nin açıklamaları anlaşılmaz. 'İki devlet' diyorsunuz ama bir devlet (İsrail) zaten var, diğeri ise yasa dışı şekilde işgal edilmiş durumda." dedi.

5 Yıldız Hareketi (M5S) lideri Giuseppe Conte de sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, " İspanya'nın ardından şimdi Fransa da soykırım ve Filistinlilere yönelik kitlesel tehcir planları karşısında Filistin'i tanıyacağını açıklıyor. Bu halkı katleden ve açlığa mahkum eden suçlu (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu, utanmadan şöyle diyor: 'Bu teröre ödüldür'. Peki ya İtalya? (Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo) Salvini, İsrail dostluğu ödülü alırken, (Başbakan Giorgia) Meloni İsrail'le olan askeri işbirliği mutabakatını iptal etmeyi reddediyor. Dahası, bugün basında Roma ve Tel Aviv arasında yeni askeri temaslar ve muhtemel işbirliği planları olduğuna dair rahatsız edici haberler okuyoruz. Bu hükümet açıklama yapmak zorunda. Bu bir ulusal utançtır." ifadelerini kullandı.

Eski Temsilciler Meclisi Başkanı ve halihazırda PD milletvekili Laura Boldrini, Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanıyacağını açıklamasının önemli olduğunun altını çizerek, "Bu sadece sembolik açıdan değil, aynı zamanda temel bir adımdır. Bakan Tajani'nin, yeni Filistin devletinin tanınmasının, onların da İsrail'i tanımasıyla eşzamanlı olması gerektiğini söylemesi de aynı derecede rahatsız edicidir. Biri Tajani'ye, Filistin'in zaten uzun zamandır İsrail'i tanımakta olduğunu anlatsın." ifadelerini kullandı.

Hükümeti, İsrail'e karşı adım atmamakla eleştiren Boldrini, şunları kaydetti:

"Yapılması gereken en acil şey, insan hayatlarını kurtarmak, soykırımı ve insani yardımlar için sırada bekleyen insanların her gün katledilmesini, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'nın ilhak planını durdurmaktır. Bu hareketsizlik, birkaç cılız açıklama dayanılmaz ve bu İtalyan hükümeti ile hiçbir şey yapmayan tüm hükümetleri, Netanyahu'nun ve onun suç planının suç ortağı haline getiriyor."

Daha Fazla Avrupa Partisi Genel Sekreteri Riccardo Magi, İtalya'nın da Fransa gibi Filistin Devleti'ni tanıması gerektiğini vurgulayarak, Başbakan Giorgia Meloni'ye Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un attığı adımı atması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya'dan Filistin için şartlı tanıma - Son Dakika

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