İtalya'dan Gazze'ye Ateşkes Umudu - Son Dakika
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İtalya'dan Gazze'ye Ateşkes Umudu

Tajani, Gazze'de ateşkese yaklaşmanın barış için önemli olduğunu belirtti ve İtalya'nın destek sözü verdi.

15.01.2025 03:16
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İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Gazze'de ateşkese yakın olunmasının Orta Doğu'da yeni bir dönemin başlaması ve barışın yeniden tesis edilmesine yönelik çok önemli bir haber olduğunu ve bunun yeni bir aşamaya yol açmasını umduklarını söyledi.

Tajani ve İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Roma'daki devlet konukevi Villa Madama'da görüştü. İki bakan, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Ev sahibi bakan Tajani, Gazze'de ateşkese yakın olunmasıyla ilgili olarak, "Umarım Lübnan'dakinden sonra Gazze'de de nihayet ateşkese yakın olabiliriz. Orta Doğu'da yeni bir dönemin başlamasını ve barışın yeniden tesis edilmesini umduğumuz çok önemli bir haberdir. Umarız yeni bir aşamaya yol açar." dedi.

Tajani, Gazze'deki savaşın sona ermesiyle Filistin halkının barışını garanti altına almak üzere bir Birleşmiş Milletler (BM) misyonu olacağını ve İtalya'nın aynı BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) gibi bir misyona asker göndermek için katkıda bulunmaya hazır olduğunu belirtti.

Bakan Tajani, Filistinli polislerin eğitimi için de İtalyan Jandarmasını göndermeye hazır olduklarını kaydetti.

Tajani, İtalya'nın Gazze'deki sivillere yardım ulaştırma konusunda BM kurumlarıyla Mart 2024'te başlattığı "Gazze için Gıda" kampanyasına da bağlılıklarını dile getirdi.

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile bugün telefonda görüştüğünü ifade eden Tajani, İtalya'nın ateşkes anlaşmasına desteğini yinelediğini, Gazze ve Batı Şeria'nın Filistin yönetimi liderliğinde bir hükümetle birleşmesini istediklerini söyledi.

İtalyan bakan, ilerleyen günlerde İsrail ve Filistin'e bir çalışma ziyareti yapacağı bilgisini de verdi.

İsrailli bakanın açıklamaları

Konuk bakan Saar da Gazze'de ateşkes görüşmelerine ilişkin, "Rehinelerin bir anlaşma yoluyla evlerine dönebilmesi için büyük çaba harcıyoruz." ifadesini kullandı.

Aşamalı bir anlaşma üzerinde müzakere ettiklerini belirten Saar, "İlk adım kısa sürede uygulanacak ve 42 gün sürecek. Sonuç olumlu olursa müzakereler derinleştirilecek ve daha karmaşık bir başka aşama başlayacak." diye konuştu.

İsrail Dışişleri Bakanı, "Filistinlilerin yaşamını kontrol etme gibi bir niyetimiz yok ne Gazze'de ne de başka bir yerde. Ancak güvenlik kaygılarımız var ve güvenliğimizden ödün vermeyeceğiz. Bizim için önemli olan, Gazze'de Filistinlileri yönetecek olanların teröre ve tahrike bulaşmadan bunu yapmalarıdır." dedi.

Gazze'de ateşkese yönelik anlaşmaya ülke içinde muhalefet edenler olduğunun hatırlatılması üzerine Saar, "İsrail bir demokrasidir ve kararları çoğunluk belirler. Eğer bir anlaşmaya varırsak, hükümette bunu destekleyecek bir çoğunluğa sahip olacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Saar ayrıca Yemen'deki Husilerle mücadele etmek için uluslararası toplumun onları "terör örgütü" ilan etmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

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