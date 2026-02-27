İtalya'dan İran ve İsrail'e Seyahat Uyarısı - Son Dakika
İtalya'dan İran ve İsrail'e Seyahat Uyarısı

27.02.2026 22:35
İtalya Dışişleri Bakanlığı, İran ve İsrail'deki vatandaşlarını ülkeyi terk etmeleri ve dikkatli olmaları için uyardı.

İtalya Dışişleri Bakanlığı, İran'daki İtalyan vatandaşlarına bu ülkeyi terk etme çağrısını yineleyip dikkatli olmaları konusunda uyarırken, İsrail'deki vatandaşlarına da ihtiyatlı olmalarını ve teyakkuzda kalmalarını tavsiye etti.

İtalya Dışişleri Bakanlığından, Orta Doğu'da artan askeri gerilim dolayısıyla İtalyan vatandaşlarına yönelik yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İtalya Dışişleri Bakanlığı, İran'daki İtalyan vatandaşlarına haftalardır yapılan ülkeyi terk etme çağrısını ve bölgede olası yeni askeri faaliyetler nedeniyle tüm bölgede dikkatli olunması yönündeki uyarıları teyit etti." ifadeleri kullanıldı.

İran'da yılbaşı dönemindeki protestoların ardından İtalya'nın Tahran Büyükelçiliğinin zorunlu olmayan personelinin geri çağrıldığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"O tarihten bu yana personel sayısı azaltılırken, her ne amaçla olursa olsun İran'a seyahat edilmesi tavsiye edilmemektedir. Turistik amaçla bulunan ya da varlığı kesin olarak gerekli olmayan İtalyan vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri çağrısı yapılmaktadır."

Açıklamada, İsrail'deki İtalyanlar da uyarılırken, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı, ülkede bulunan tüm İtalyan vatandaşlarına azami ihtiyatlı olmalarını ve bulundukları yerlerdeki acil durum prosedürleri ve yerel makamların talimatları hakkında bilgi sahibi olarak tetikte kalmalarını tavsiye etmektedir. Bölgesel güvenlik durumu istikrarsızlığını korumaktadır. Bölgedeki diğer tüm İtalya büyükelçilikleri alarm durumunda ve (bakanlık) kriz birimiyle sürekli iletişim halindedir. Ortak amaçları ihtiyaç sahibi İtalyanlara yardımcı olmaktır."

Bakanlık açıklamasında ayrıca, "aynı şekilde Irak'a her ne amaçla olursa olsun seyahatte bulunulmasının tavsiye edilmediği, Lübnan'a zorunlu olmayan seyahatlerin ertelenmesinin önerildiği" bildirildi.

Kaynak: AA

