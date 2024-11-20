İtalya'dan UNIFIL Üssüne Roket Saldırısına Tepki - Son Dakika
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İtalya'dan UNIFIL Üssüne Roket Saldırısına Tepki

İtalya Savunma Bakanı, UNIFIL üssüne yapılan roket saldırısını 'kabul edilemez' olarak değerlendirdi.

20.11.2024 00:16
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İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücüne (UNIFIL) ait üsse roket isabet etmesine tepki göstererek, bunun "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin savunma bakanları toplantısı için Brüksel'de bulunan Crosetto, burada yaptığı açıklamada, İsrail saldırısı altındaki Lübnan'da görev yapan UNIFIL'in hedef alınmasına ilişkin "Kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de "Roketlerin türüne bakılırsa UNIFIL üssünü vuranın Hizbullah olduğunu doğrulayabiliriz." dedi.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise "8 adet 107 mm'lik roket, Güney Lübnan'da bulunan Şema'daki İtalyan birliğinin karargahını ve UNIFIL'in Batı sektörünü vurdu. Roketler bazı açık alanlara ve üssün askerin bulunmadığı yedek parça deposuna isabet etti. Yaralanma bildirilmedi." ifadeleri yer aldı.

UNIFIL, Lübnan'ın güneyinde UNIFIL askerleri ve tesislerinin hedef alındığı 3 ayrı saldırı yaşandığını ve saldırıların birinde 4 barış gücü askerinin yaralandığını duyurmuştu.

Şema'daki bakım atölyesine daha önce de top mermisi isabet etmişti

Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinin Şema'daki karargahına, 15 Kasım'da 155 mm'lik bir top mermisinin isabet ettiği bildirilmişti.

Söz konusu olayda, düşen top mermisinin patlamadığı ve herhangi bir yaralanmaya sebep olmadığı, küçük çaplı maddi hasarın meydana geldiği belirtilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya'dan UNIFIL Üssüne Roket Saldırısına Tepki - Son Dakika

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