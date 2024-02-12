İtalya Dışişleri Bakanı Trump'ın NATO tehdidine tepki gösterdi - Son Dakika
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İtalya Dışişleri Bakanı Trump'ın NATO tehdidine tepki gösterdi

İtalya Dışişleri Bakanı Trump\'ın NATO tehdidine tepki gösterdi

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'ya finansal yükümlülüklerini yerine getirmeyen müttefiklere yönelik saldırıları engellememe tehdidine katılmadığını belirtti. Tajani, Avrupa'nın güvenliği için Avrupa savunma politikasının önemine vurgu yaptı ve ABD ile stratejik ilişkilerin dış politikalarının yol gösterici olduğunu söyledi.

12.02.2024 21:31
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İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, "NATO'ya finansal yükümlülüklerini yerine getirmeyen müttefiklere yönelik herhangi bir Rus saldırısını engellememe tehdidinde bulunduğu" yönündeki ifadelerine tepki göstererek, bunlara katılmadığını belirtti.

Partisi Forza Italia'nın parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinde düzenlediği bir toplantıda, Tajani, eski ABD Başkanı ve aynı zamanda 2024 seçimlerinde adaylık mücadelesi veren Trump'ın kısa süre önce yaptığı açıklamalarına değindi.

Tajani, "Amerikan seçim kampanyasına girmiyorum. Açıkçası aday Trump'ın söylediklerine katılmıyorum. Bununla beraber ABD'deki seçim kampanyasına müdahale etmek bana düşmez. Burada temel bir mesele var ki; o da Avrupa'nın güvenliği meselesidir. Yıllardır Avrupa dış politikasının ayrılmaz bir parçası olan bir Avrupa savunma politikasına sahip olmamız gerektiği konusunda ısrar ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tajani, NATO içinde sayılmak için "güvenilir" olmak gerektiğine işaret ederek, NATO'da eşit düzeyde muhatap olduklarını dile getirdi.

Dışişleri Bakanı, "Biz, ABD'de yarın kimin başkan olacağından bağımsız olarak ABD'nin müttefiki ve dostuyuz. Bizi, ABD ile stratejik ilişkiler ilgilendiriyor. Bu ilişkiler, Avrupa Birliği (AB) ile olduğu gibi bizim dış politikamızın yol gösterici yıldızıdır." yorumunu yaptı.

Trump'tan "savunma harcamalarını yapmayan NATO üyelerini korumama tehdidi" açıklaması

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin South Carolina eyaletinde yaptığı konuşmada, başkan olduğu dönemde, NATO'ya finansal yükümlülüklerini yerine getirmeyen müttefiklere yönelik herhangi bir Rus saldırısını engellememe tehdidinde bulunduğunu söylemişti.

Kaynak: AA

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