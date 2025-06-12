İtalya, Gazze'den Yaralı Filistinlileri Karşıladı - Son Dakika
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İtalya, Gazze'den Yaralı Filistinlileri Karşıladı

12.06.2025 03:19
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İtalya, İsrail saldırısında ailesini kaybeden doktor Ala en-Neccar ve oğlu Adem'i tedavi için kabul etti.

İsrail'in 24 Mayıs'ta Gazze'ye düzenlediği saldırısında 10 çocuğundan 9'unu ve eşini kaybeden Filistinli doktor Ala en-Neccar, hayatta kalan oğlu Adem ve bazı Filistinliler İtalya'ya getirildi.

İtalya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İtalya Hava Kuvvetleri'ne ait 3 C-130 nakliye uçağı ile aralarında Filistinli doktor en-Neccar ve oğlu Adem'in de olduğu tedaviye muhtaç 17'si yaralı 53'ü refakatçi olmak üzere 70 kişi bu akşam saatlerinde İtalya'ya ulaştı.

İçinde sağlık ekipleri de bulunan uçakların, İtalyan diplomatik makamlarının girişimiyle İsrail'in Eliat Havalimanı'ndan havalandıkları ve Milano Linate, Verona ve Practica di Mare havalimanlarına geldikleri belirtildi.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Milano Linate Havalimanı'na gelen en-Neccar ve oğlu Adem'i havalimanında bizzat karşılayarak, Adem'e bir top hediye etti.

Bakan Tajani, burada yaptığı açıklamada, "Durumu ciddi çocukları tedavi için İtalya'ya getirmeye çalışıyoruz ve bunu yapmaya devam edeceğiz. Adem de onlardan birisi. Adem, Milano Niguarda Hastanesi'nde tedavi olacak. Başka imkanlar da sunulmasına karşın annesinin (en-Neccar) de birkaç kez söylediği gibi onlar da Gazze'den ayrılmak durumunda kalan diğer Filistinliler gibi ülkemize gelmeyi seçti." dedi.

Tajani, "Savaş sona ermeli ve bombardımanlara 'yeter' dedik. Çocukların öldüğünü görmek istemiyoruz. Onlar asker değil, onlar masum kurbanlar. İnsancıl hukuka saygı göstermeliyiz. İnsani, politik ve diplomatik açıdan elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." diye konuştu.

Savaşların felaketleri beraberinde getirdiğini dile getiren Tajani, "Annelerin ve çocukların gözünde savaşın dehşetini gördüm. 'İtalya'da kalabilir miyiz' dediler. Bu çocukların ülkemizde aileleriyle biraz huzur bulabilmelerinden mutluyum." ifadelerini kullandı.

Anne en-Naccar'ın da Milano'ya varışları sonrasında İtalya'nın kendilerine bu imkanı tanıması dolayısıyla teşekkür ettiği belirtildi.

En-Neccar, Gazze'den kalbi kırık şekilde ayrıldığını söyledi

Filistinli doktor en-Neccar, İtalya'ya ulaşmadan önce La Repubblica gazetesinde yayımlanan röportajında, Gazze'de ayrılırken kalbinin kırık olduğunu belirterek, "Benim için önemli olan her şeyi geride bırakıyorum. Eşim, çocuklarım, çalıştığım hastane, işim ve hastalarım. 2 yıl önce Gazze çocuk büyütmek için mükemmel bir yerdi. Şimdi insanlar açlıktan ölüyor. Açlıktan ölmüyorsa da bombalardan hayatlarını kaybediyorlar. Sadece barış içinde yaşamak istiyoruz. Gazze'de hiçbir şey kalmadı." ifadelerini kullandı.

En-Neccar, oğlu Adem'e İtalya'da iyi bir hayat sunmak istediklerini, Milano'da bir daireleri olacağının kendilerine söylendiği belirtildi.

24 Mayıs'ta Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesinde çalışan Filistinli kadın doktor Ala en-Neccar, İsrail'in saldırısında 10 çocuğundan 9'unu kaybetmişti.

Bakan Tajani, 29 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, hayatta kalan Adem'i kabul etmeye hazır olduklarını bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya, Gazze'den Yaralı Filistinlileri Karşıladı - Son Dakika

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