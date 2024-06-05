İtalya ile Arnavutluk Arasında Göç Alanındaki İşbirliği Anlaşması İmzalandı - Son Dakika
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İtalya ile Arnavutluk Arasında Göç Alanındaki İşbirliği Anlaşması İmzalandı

İtalya ile Arnavutluk Arasında Göç Alanındaki İşbirliği Anlaşması İmzalandı

İtalya ile Arnavutluk arasında 6 Kasım 2023'te imzalanan anlaşma kapsamında, Arnavutluk'un Lezhe ilinde inşası devam eden göçmen kabul merkezleri 1 Ağustos itibarıyla faaliyete geçecek. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Arnavut mevkidaşı Edi Rama ile merkezleri ziyaret etti ve ortak basın toplantısı düzenledi. Anlaşma, insan kaçakçılığı ve yasa dışı göçle mücadeleyi temel alıyor ve Arnavutluk'un İtalya ve AB'nin dostu olduğunu vurguluyor.

05.06.2024 16:51
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İtalya ile Arnavutluk arasında 6 Kasım 2023'te "göç alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi" amacıyla imzalanan anlaşma kapsamında, Arnavutluk'un Lezhe ilinde inşası devam eden göçmen kabul merkezleri 1 Ağustos itibarıyla faaliyete geçecek.

Temaslarda bulunmak üzere Arnavutluk'a gelen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Arnavut mevkidaşı Edi Rama ile ülkede inşa edilen göçmen kabul merkezlerini ziyaret etti. Meloni ve Rama, burada incelemelerde bulunduktan sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Meloni, ülkesinin Arnavutluk'ta iki merkezin inşası için çalışmalar yaptığını anlatarak merkezlerin 1 Ağustos itibarıyla faaliyete geçeceğini bildirdi.

İki ülkenin tarihsel olarak işbirliğinde olduğunu ve bu anlaşmadan dolayı mevkidaşı Rama'ya ve Arnavut halkına teşekkür eden Meloni, "Umarım tüm Avrupa Birliği'ne örnek olur." dedi.

Anlaşmanın aynı zamanda insan kaçakçılığı ve yasa dışı göçle mücadeleyi temel aldığını ifade eden Meloni, Arnavutluk'un İtalya ve AB'nin dostu olduğunu, AB'nin tam üyesiymiş gibi davrandığını söyledi. Meloni, ülkesinin de her daim Batı Balkanlar'ın AB üyeliğinin güçlü destekçisi olduğunu kaydetti.

Rama da sadece İtalya için değil, Avrupa için de bu kadar zor bir anda yardım sağlayabilmekten duydukları gururu dile getirdi.

İtalya'nın ülkesinin Brüksel'de her zaman en önemli "avukatı" olduğuna işaret eden Rama, desteklerinden dolayı mevkidaşı Meloni'ye teşekkür etti.

İtalya-Arnavutluk arasında göç anlaşması

İtalya'nın Arnavutluk topraklarında iki göçmen merkezi kurmasına olanak sağlayan göç anlaşması, 6 Kasım 2023'te iki ülke arasında imzalanmıştı.

"Göç alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi" amacıyla imzalanan anlaşma hem Arnavutluk hem de İtalya'da farklı tartışmalara yol açmıştı.

Anlaşma, İtalyan güvenlik güçleri tarafından Akdeniz'de kurtarılan düzensiz göçmenlerden bir bölümünün Arnavutluk'a nakledilmesini ve iltica taleplerinin incelenmesi sürecinde burada kalmasını öngörüyor.

Anlaşma, Avrupa merkezli sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma gemileri tarafından kurtarılan göçmenleri, reşit olmayanları, hamile kadınları ve savunmasız kişileri kapsamıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya ile Arnavutluk Arasında Göç Alanındaki İşbirliği Anlaşması İmzalandı - Son Dakika

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