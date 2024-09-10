İtalya'dan Kuzey Makedonya'ya AB Desteği

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İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İtalya olarak Kuzey Makedonya'nın Avrupa Birliği'ne (AB) üyeliğine tam desteklerini teyit ettiklerini söyledi.

Balkan ülkeleri turu kapsamında bugün ilk olarak Karadağ'da temaslarda bulunan Tajani, akşam saatlerinde de Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'ü ziyaret etti.

Tajani, burada görüştüğü Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timço Mucunski ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Tajani ortak basın toplantısında, "İtalya, Kuzey Makedonya'nın AB'ye katılımını tam olarak destekleme konusundaki kararlılığını bir kez daha teyit ediyor." dedi.

Geniş kapsamlı yatırım programı üzerinde de durduklarını, Kuzey Makedonya'da iş dünyası için olumlu bir ortam olduğunu ifade eden Tajani, şunları kaydetti:

"Batı Balkan halkları Avrupalıdır, Avrupa'yı evleri olarak görmeleri doğaldır. Ama onlara 'sizi istemiyoruz' dersek, bu kabul edilemez bir durum olurdu. Bizimle olmak isteyen Avrupalı halklara el uzatmalıyız. Eğer bunu yapmazsak, başka birileri bizim yerimize geçmeye çalışacaktır, Rusya, Çin ve Türkiye'yi düşünüyorum. Ancak İtalya buna izin vermeyecek."

Tajani, ziyaretinin, Kuzey Makedonya'nın AB'ye katılım sürecinin hızlandırılmasına dair açık bir mesaj olduğunu da ifade etti.

Ev sahibi Bakan Mucunski de İtalya'nın, ülkesinin AB'ye tam üyelik sürecinde, stratejik ve dış politika hedeflerinin en büyük destekçilerinden olduğunu söyledi.

Roma'nın desteğini teyit ettiklerini aktaran Mucunski, Tajani'ye teşekkür etti.