İtalya, Lübnan'dan 150 Kişiyi Daha Tahliye Etti

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İtalya hükümetinin, Lübnan'a düzenlediği özel seferle çoğunluğu İtalyan ve onların yakınları olmak üzere yaklaşık 150 kişiyi daha tahliye ettiği bildirildi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları nedeniyle İtalya Dışişleri Bakanlığı, ekim ayı başında düzenlediği ilk özel tahliye seferinin ardından bugün ikinci uçuşun gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin tavsiyesi üzerine Dışişleri Bakanlığı tarafından Roma Fiumicino Havalimanı'na gelecek ikinci uçak kalkış yaptı. Bu uçuşta aralarında 100 İtalyan vatandaşı ve yakınları ile bazı Avrupa ülkelerinden 20 kişi ve 30 kadar da Suriyeli mültecinin bulunduğu yaklaşık 150 kişi tahliye ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

İtalya, geçen hafta düzenlediği ilk özel uçuşla 178 kişiyi Lübnan'dan tahliye etmişti.

?- İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 141 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten bu yana kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 141 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye on binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.