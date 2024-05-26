İtalya Savunma Bakanı: Ukrayna'ya yardım etmeliyiz, Üçüncü Dünya Savaşı çıkabilir - Son Dakika
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İtalya Savunma Bakanı: Ukrayna'ya yardım etmeliyiz, Üçüncü Dünya Savaşı çıkabilir

İtalya Savunma Bakanı: Ukrayna\'ya yardım etmeliyiz, Üçüncü Dünya Savaşı çıkabilir

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Ukrayna'ya silah sağlayan müttefiklerin, Rusya'daki askeri hedeflerin vurulmaması yönündeki kararlarını geri çekmesini istemesi üzerine, Ukrayna-Rusya Savaşı'nda gerilimi tırmandırmamaları ve Ukrayna'nın kendisini savunmasına yardım etmeleri gerektiğini söyledi. Crosetto, Stoltenberg'in sözlerini değerlendirerek, Ukrayna'nın fethedilmesi durumunda Üçüncü Dünya Savaşı'nın başlayabileceğini belirtti. Ayrıca, İtalya'da hem iktidar hem de muhalefet çevrelerinden Stoltenberg'in çıkışına tepkiler geldi.

26.05.2024 17:11
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İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Ukrayna'ya silah sağlayan müttefiklerin, Rusya'daki askeri hedeflerin vurulmaması yönündeki kararlarını geri çekmesini istemesi üzerine, Ukrayna-Rusya Savaşı'nda gerilimi tırmandırmamaları ve Ukrayna'nın kendisini savunmasına yardım etmeleri gerektiğini söyledi.

Stoltenberg'in "The Economist" dergisine verdiği demeçte, "Ukrayna'ya silah sağlayan müttefik ülkelerden, NATO silahlarının Rusya'daki askeri hedefleri vurmak üzere kullanılmaması konusundaki kararlarını geri çekmesini istemesi", İtalya'da hem iktidar hem de muhalefet çevrelerinden tepkilere yol açtı.

Kısa süre önce rahatsızlık geçiren ve kaldırıldığı hastaneden dün taburcu edilen Savunma Bakanı Crosetto, bugün La Stampa gazetesine verdiği röportajda, Stoltenberg'in sözlerini şöyle değerlendirdi:

"Şu anda zaten dramatik olan gerilimi daha da artırmanın yanlış olduğuna inanıyorum. Ukrayna'nın kendisini savunmasına yardımcı olmalıyız çünkü eğer yardım etmezseniz, Üçüncü Dünya Savaşı gerçekten çıkacak. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, Ukrayna'yı fethederse Üçüncü Dünya Savaşı neredeyse otomatik olarak başlayacaktır. Ukrayna'ya yapılan yardım bu savaşın başlamasını engellemeye yöneliktir. Ancak bu yardım, acil bir ateşkes sağlanması ve bir barış masasının başlatılması olasılığını açık bırakacak şekilde yapılmalıdır."

Crosetto, daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da Ukrayna'ya NATO askeri gönderme konusunu gündeme getirdiğini hatırlatarak, "Bir NATO Genel Sekreteri'nin ya da bir ülkenin diğerleri adına da karar alması söz konusu değil." yorumunu yaptı.

Macron ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Stoltenberg'in dile getirdiği bu husus üzerinde uzlaşıp uzlaşmayacağı konusunda çekincesi olup olmadığı sorulan Crosetto, "Bu mümkün değil. Almanya'nın anayasası, İtalya'nınki ile aynı. Biz saldıramayız. Sadece kendimizi savunabiliriz." yanıtını verdi.

Salvini: "(Stoltenberg) ya özür dilemeli ya sözlerini düzeltmeli ya da istifa etmeli"

Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon iktidarının küçük ortaklarından aşırı sağcı Lig Partisinin lideri aynı zamanda Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini de Stoltenberg'in çıkışına tepki gösterdi.

Kendisinin ve partisinin Rusya ile yakın ilişkileri her dönem tartışma konusu olan Salvini, İtalyan basınına yaptığı açıklamada, "Saldırıya uğrayan Ukrayna'yı savunmalıyız ve bunu ilk andan itibaren yapıyoruz ancak kimseye karşı savaşta değiliz. Çocuklarıma Üçüncü Dünya Savaşı'nı bırakmak istemiyorum. Bu nedenle NATO, Rusya'da öldürmeye zorlayamaz ya da hiç kimse, bizi İtalyan askerlerini Ukrayna'ya savaşmaya göndermeye zorlayamaz. Bu beyefendi (Stoltenberg) ya özür dilemeli ya sözlerini düzeltmeli ya da istifa etmeli." ifadelerini kullandı.

Muhalefet partilerinden 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S) lideri Giuseppe Conte de NATO Genel Sekreteri'nin sözlerinin askeri gerginliğin daha da artmasına işaret ettiğini belirterek, Üçüncü Dünya Savaşı'nın eşiğinde olduklarını ve buna "hayır" dediklerini söyledi.

Bu arada, Başbakan Meloni de bugün Rai3 kanalına yaptığı açıklamada, temkinli olma çağrısı yaparak, "Stoltenberg'in neden böyle bir şey söylediğini bilmiyorum. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. NATO'nun barışa ulaşması için Ukrayna'ya desteğini sürdürmesi önemlidir." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya Savunma Bakanı: Ukrayna'ya yardım etmeliyiz, Üçüncü Dünya Savaşı çıkabilir - Son Dakika

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