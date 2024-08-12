İtalya ve İsviçre, Rusya-Ukrayna savaşı için barış zirvesi düzenlemek için işbirliği yapacak - Son Dakika
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İtalya ve İsviçre, Rusya-Ukrayna savaşı için barış zirvesi düzenlemek için işbirliği yapacak

İtalya ve İsviçre, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili tüm küresel aktörlerin katılacağı ikinci bir barış zirvesi için mümkün olan en iyi koşulları yaratmak amacıyla işbirliği yapma konusunda anlaştı. İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, bugün İsviçre'nin Locarno kentinde İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile Ukrayna'ya dair ortak bir bildiri imzaladı.

12.08.2024 23:36
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İtalya ve İsviçre, Rusya- Ukrayna savaşıyla ilgili Rusya dahil ilgili tüm küresel aktörlerin katılacağı ikinci bir barış zirvesi için mümkün olan en iyi koşulları yaratmak amacıyla işbirliği yapma konusunda anlaştı.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, bugün İsviçre'nin Locarno kentinde İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile Ukrayna'ya dair ortak bir bildiri imzaladı.

Ortak bildiride, Tajani ve Cassis'in, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığının sürmesinden duydukları derin endişeyi dile getirdikleri belirtildi.

Bildiride, İsviçre'nin 16 Haziran'da Ukrayna Barış Zirvesi'ne ev sahipliği yaptığı hatırlatılarak, "Ukrayna'daki çatışmanın küresel yansımalarının bilincinde olan İtalya ve İsviçre, adil, kapsamlı ve kalıcı bir barışa yönelik diplomatik bir yol inşa etmek için tüm girişimleri uygulamaya kararlıdır. Barışın ilgili tüm aktörlerin katılımı ve diyaloğunu gerektirdiğine inanan iki Bakan, Rusya dahil tarafların ve ilgili tüm küresel oyuncuların katılacağı ikinci bir Barış Zirvesi yönelik mümkün olan en iyi koşulları yaratmak için işbirliği konusunda sıkı temasta kalmak üzerine anlaştılar." ifadeleri kullanıldı.

İsviçre'nin ev sahipliğinde 16 Haziran'da yapılan Ukrayna Barış Zirvesi'ne Rusya davet edilmemişti. 90'dan fazla ülke ve kuruluşun katılımıyla gerçekleştirilen zirve, Bürgenstock Bildirisi'nin kabulüyle son bulmuştu. Bildiri, 80 ülke ve 4 kuruluş tarafından onaylanmıştı. Endonezya, Libya, Suudi Arabistan, Tayland, Hindistan, Meksika, Güney Afrika, Brezilya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bulunduğu 16 ülke ve kuruluş çekimser kalmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya ve İsviçre, Rusya-Ukrayna savaşı için barış zirvesi düzenlemek için işbirliği yapacak - Son Dakika

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