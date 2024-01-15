İtalya ve Lübnan Başbakanları Gazze\'deki çatışmanın yayılmamasından yana

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Lübnan Başbakanı Necip Mikati'nin Gazze'deki çatışmanın yayılmamasından yana oldukları bildirildi.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Meloni ve Mikati'nin telefon görüşmesi yaptığı kaydedildi.

???????Meloni ve Mikati'nin, Orta Doğu'da devam eden krizdeki son gelişmeleri değerlendirdikleri belirtilen açıklamada, "Her iki lider, Gazze'deki çatışmanın daha da yayılmasından kaçınma arzusunu yineledi. Başbakan Meloni, özellikle Lübnan ile İsrail arasında devam eden arabuluculuğun nasıl güçlendirilebileceğini ele aldı ve İtalya'nın ilgili tüm taraflarla çalışma konusundaki azami istekliliğinin altını çizdi." ifadeleri kullandı.

Meloni'nin, İtalya'nın Lübnan'ın istikrarına ne kadar güçlü destek verdiği ve buna bağlılığını vurguladığı kaydedildi.

İki başbakanın, krize dair gelişmelerde koordinasyon içinde olmanın öneminin üzerinde durduğu bilgisi paylaşıldı.

Bu arada, İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan bir başka yazılı açıklamada da Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Savunma Bakanı Guido Crosetto ve Başbakanlık Müsteşarı Alfredo Mantovano'nun Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliğine ilişkin koordinasyon toplantısı yaptığı belirtildi.

Açıklamada, ilgili isimlerin, Kızıldeniz'deki duruma dair bilgileri analiz ettiği ve özellikle buradan geçiş yapan ticari gemilerin korunmasına yönelik Avrupa deniz gücünün oluşturulmasının da tartışılacağı 22 Ocak'taki Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları toplantısında sunulacak önerileri değerlendirdiği aktarıldı.