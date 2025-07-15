İtalya ve Malta'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nde anma törenleri yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İtalya ve Malta'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nde anma törenleri yapıldı

15.07.2025 16:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya ve Malta'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma programları düzenlendi.

İtalya ve Malta'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma programları düzenlendi.

İtalya'nın başkenti Roma'da Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen'in büyükelçilikte ev sahipliği yaptığı anma törenine, Azerbaycan'ın Roma Büyükelçisi Rashad Aslanov, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Elif Okutucu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Roma Temsilcisi Mustafa Kemal Beyazbayram'ın aralarında bulunduğu çok sayıda diplomat ve ilgili katıldı.

Törende, 15 Temmuz Şehitleri anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Büyükelçi Ülgen, törendeki konuşmasında, 15 Temmuz Şehitleri'ni saygıyla andığını belirterek "(15 Temmuz) Gerçekten bunun nasıl büyük bir felaket olduğunu ve bu felaketin üstesinden gelmekte ne kadar mahir olduğumuzu gördüm." dedi.

Türkiye'ye yönelik bölücü ve hain girişimlere karşı her Türk vatandaşının kolektif çaba göstermesi gerektiğini dile getiren Ülgen, "Bize bu ülkeyi emanet eden Yüce Atatürk'ün ve o günden bu yana bütün şehitlerimizin kanıyla sulanmış bu topraklarda huzur içinde yaşamanın bir bedeli olarak; bize uyanık olmak, etrafımızda olan bitene, şüpheli davranışları olan, garip şekillerde tutum sergileyen herkese karşı kendi ve devletimizin, kurumumuzun gardını almayı gerekli kılıyor." ifadelerini kullandı.

Ülgen, 15 Temmuz'da Türkiye'ye yapılmak istenenin yabancı istihbarat servislerinin yönlendirdiği, beslediği ve oradan kaynaklanan çok büyük bir yapının parçası olduğunu ilk andan anladıklarını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu ben sadece Fethullah Gülen örgütüyle de sınırlamıyorum. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin içeride ve dışarıda gerçekten yabancı istihbaratlarca desteklenen birçok düşmanı var. Gerçekten Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni bir kere daha bu gözle okursanız, bu tehdidin, bu topraklarda yaşadığımız sürecin hiç azalmayacağının da farkında olmamız gerektiğini anlarsınız."

Ülgen ayrıca, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla sosyal medya platformlarında paylaştığı mesajı okudu.

Törenin son bölümünde konuklara, 15 Temmuz Şehitleri anısına helva ikram edildi.

Malta'daki tarihi Türk Şehitliği'nde anma töreni gerçekleştirildi

Malta'daki tarihi Türk Şehitliği'nde, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Başkent Valetta yakınlarındaki Marsa semtinde bulunan Türk Şehitliği'ndeki törene, Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Fethi Etem, büyükelçilik yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

Büyükelçilik Geçici Maslahatgüzarı Etem'in anıta çelenk bırakmasının ardından şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Anma töreninde konuşma yapan Etem, 9 yıl önce bugün demokrasiyi müdafaa ederken hayatını kaybeden şehitler başta olmak üzere tüm şehitleri saygı ve minnetle andıklarını belirtti.

Törende tüm şehitler için dualar edildi.

Etem ve beraberindekiler daha sonra şehitlikteki kabirlere tek tek kırmızı karanfil bıraktı.

Ayrıca törende, şehitliğin avlusunda "Zaferin Adı Türkiye 15 Temmuz Fotoğrafları Sergisi" de ziyarete açıldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Demokrasi, 15 Temmuz, İtalya, Güncel, Malta, roma, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya ve Malta'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde anma törenleri yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muzaffer Nine biriktirdiği parayı teslim etti, Erdoğan hemen talimat verdi Muzaffer Nine biriktirdiği parayı teslim etti, Erdoğan hemen talimat verdi
ChatGPT Ethereum’un 4.000 dolara ulaşacağı tarihi hesapladı ChatGPT Ethereum'un 4.000 dolara ulaşacağı tarihi hesapladı
Tırın dorsesi otomobillerin üzerine düştü: 5 ölü, 1 yaralı Tırın dorsesi otomobillerin üzerine düştü: 5 ölü, 1 yaralı
Kartalkaya yangını duruşmasında şok eden gerçek ortaya çıktı Kartalkaya yangını duruşmasında şok eden gerçek ortaya çıktı
ABD’de bakımevinde yangın: 9 ölü, 30 yaralı ABD'de bakımevinde yangın: 9 ölü, 30 yaralı
Vahşice katledilen Ayşe Tokyaz’ın ikizi: Kardeşimin cesedi tanınmayacak haldeydi Vahşice katledilen Ayşe Tokyaz'ın ikizi: Kardeşimin cesedi tanınmayacak haldeydi
15 Temmuz etkinliklerinde “Atatürk fotoğrafları yasaklandı“ iddiasına yalanlama 15 Temmuz etkinliklerinde "Atatürk fotoğrafları yasaklandı" iddiasına yalanlama
Kartalkaya faciasında yeni görüntüler Otel müdürü ardına bakmadan kaçmış Kartalkaya faciasında yeni görüntüler! Otel müdürü ardına bakmadan kaçmış
Resmen açıkladılar: Dusan Tadic’e dev bir teklif yaptık Resmen açıkladılar: Dusan Tadic'e dev bir teklif yaptık
TFF formalarda değişiklik yapıyor TFF formalarda değişiklik yapıyor
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı’nda 17 imza birden Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda 17 imza birden

16:24
FETÖ operasyonunda gözaltına alınan market patronunu, eski ortağı yakmış
FETÖ operasyonunda gözaltına alınan market patronunu, eski ortağı yakmış
15:29
Erdoğan’dan Meclis’te net mesaj: 15 Temmuz destanına çamur atanlar utançla anılacaklar
Erdoğan'dan Meclis'te net mesaj: 15 Temmuz destanına çamur atanlar utançla anılacaklar
14:55
İstanbul’da kimyasal alarm Bodrumda 5 kişi zehirlendi, müdahale ekibi de çıkamadı
İstanbul'da kimyasal alarm! Bodrumda 5 kişi zehirlendi, müdahale ekibi de çıkamadı
13:35
“LGS’den pis koku geliyor“ sözleri Bakan Tekin’i çok kızdırdı
"LGS'den pis koku geliyor" sözleri Bakan Tekin'i çok kızdırdı
10:03
Darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Ömer Halisdemir’in kanı şehadet noktasında korunuyor
Darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Ömer Halisdemir'in kanı şehadet noktasında korunuyor
23:26
Silahlı kavgada muhtar ve oğlu hayatını kaybetti
Silahlı kavgada muhtar ve oğlu hayatını kaybetti
23:11
Suriye’de çatışmaların şiddeti artıyor: 18 asker öldü, 9 asker rehin alındı
Suriye'de çatışmaların şiddeti artıyor: 18 asker öldü, 9 asker rehin alındı
22:33
İsrail, silahlı çatışmalara müdahaleye giden Suriye ordusuna ait tankları vurdu
İsrail, silahlı çatışmalara müdahaleye giden Suriye ordusuna ait tankları vurdu
22:26
CHP İlçe Başkanı Oykun Başar’ın oğlu Ege Başar hayatını kaybetti
CHP İlçe Başkanı Oykun Başar'ın oğlu Ege Başar hayatını kaybetti
21:53
DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: PKK, Öcalan’ın özgür olmasını istiyor
DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: PKK, Öcalan'ın özgür olmasını istiyor
21:28
Hindistan’daki uçak kazası sonrası bütün uçakların yakıt anahtarları incelenecek
Hindistan'daki uçak kazası sonrası bütün uçakların yakıt anahtarları incelenecek
20:50
İran, ABD ile müzakere şartını açıkladı
İran, ABD ile müzakere şartını açıkladı
20:49
Diyarbakır’da yangın 3 kişi dumandan etkilendi
Diyarbakır'da yangın! 3 kişi dumandan etkilendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2025 16:48:41. #7.11#
SON DAKİKA: İtalya ve Malta'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nde anma törenleri yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.