İtalya ve Malta'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nde anma törenleri yapıldı

İtalya ve Malta'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma programları düzenlendi.

İtalya'nın başkenti Roma'da Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen'in büyükelçilikte ev sahipliği yaptığı anma törenine, Azerbaycan'ın Roma Büyükelçisi Rashad Aslanov, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Elif Okutucu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Roma Temsilcisi Mustafa Kemal Beyazbayram'ın aralarında bulunduğu çok sayıda diplomat ve ilgili katıldı.

Törende, 15 Temmuz Şehitleri anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Büyükelçi Ülgen, törendeki konuşmasında, 15 Temmuz Şehitleri'ni saygıyla andığını belirterek "(15 Temmuz) Gerçekten bunun nasıl büyük bir felaket olduğunu ve bu felaketin üstesinden gelmekte ne kadar mahir olduğumuzu gördüm." dedi.

Türkiye'ye yönelik bölücü ve hain girişimlere karşı her Türk vatandaşının kolektif çaba göstermesi gerektiğini dile getiren Ülgen, "Bize bu ülkeyi emanet eden Yüce Atatürk'ün ve o günden bu yana bütün şehitlerimizin kanıyla sulanmış bu topraklarda huzur içinde yaşamanın bir bedeli olarak; bize uyanık olmak, etrafımızda olan bitene, şüpheli davranışları olan, garip şekillerde tutum sergileyen herkese karşı kendi ve devletimizin, kurumumuzun gardını almayı gerekli kılıyor." ifadelerini kullandı.

Ülgen, 15 Temmuz'da Türkiye'ye yapılmak istenenin yabancı istihbarat servislerinin yönlendirdiği, beslediği ve oradan kaynaklanan çok büyük bir yapının parçası olduğunu ilk andan anladıklarını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu ben sadece Fethullah Gülen örgütüyle de sınırlamıyorum. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin içeride ve dışarıda gerçekten yabancı istihbaratlarca desteklenen birçok düşmanı var. Gerçekten Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni bir kere daha bu gözle okursanız, bu tehdidin, bu topraklarda yaşadığımız sürecin hiç azalmayacağının da farkında olmamız gerektiğini anlarsınız."

Ülgen ayrıca, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla sosyal medya platformlarında paylaştığı mesajı okudu.

Törenin son bölümünde konuklara, 15 Temmuz Şehitleri anısına helva ikram edildi.

Malta'daki tarihi Türk Şehitliği'nde anma töreni gerçekleştirildi

Malta'daki tarihi Türk Şehitliği'nde, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Başkent Valetta yakınlarındaki Marsa semtinde bulunan Türk Şehitliği'ndeki törene, Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Fethi Etem, büyükelçilik yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

Büyükelçilik Geçici Maslahatgüzarı Etem'in anıta çelenk bırakmasının ardından şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Anma töreninde konuşma yapan Etem, 9 yıl önce bugün demokrasiyi müdafaa ederken hayatını kaybeden şehitler başta olmak üzere tüm şehitleri saygı ve minnetle andıklarını belirtti.

Törende tüm şehitler için dualar edildi.

Etem ve beraberindekiler daha sonra şehitlikteki kabirlere tek tek kırmızı karanfil bıraktı.

Ayrıca törende, şehitliğin avlusunda "Zaferin Adı Türkiye 15 Temmuz Fotoğrafları Sergisi" de ziyarete açıldı.