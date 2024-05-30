İtalya ve Orta Asya Ülkeleri İşbirliğini Güçlendirmek İçin Toplandı

Güncel

İtalya ve Orta Asya ülkeleri arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan bakanlar toplantısının üçüncüsü Roma'da yapıldı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin ev sahipliğinde Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan dışişleri bakanları, Roma'daki devlet konuk evi Villa Madama'da 3. İtalya-Orta Asya Ülkeleri Bakanlar Toplantısı için bir araya geldi.

Tajani, yaptığı yazılı açıklamada, "İtalya, siyasi işbirliğine ve Orta Asya'daki işletmelerimiz için ortaya çıkan fırsatlara büyük ilgiyle bakıyor. Su ve çevre kaynakları ile yüksek öğrenim sektörlerinde bu ülkelerle stratejik ortaklık kurmak, ekonomik ve endüstriyel işbirliğini güçlendirmek, bizim için belirleyicidir. Bu nedenle bugünkü toplantıya 30 İtalyan şirketini de dahil ettik." ifadelerini kullandı.

İtalya'nın söz konusu bölgeyle işbirliğini güçlendirmek istediğine işaret eden Tajani, " Hükümet; Özbekistan'la Haziran 2023'te, Kazakistan'la bu yılın ocak ayında, Tacikistan'la nisan ayında düzenlenen ekonomik forumların da gösterdiği gibi, bölge ülkeleriyle ilişkilerin yoğunlaştırılmasına güçlü bir ivme kazandırdı. Bölgedeki diğer devletlerle ekonomik etkinlikler planlanıyor. Bütün Orta Asya ülkeleri ile birlikte altyapı, tarım, makine ve enerji alanlarında bölgesel boyutlu projelere özel önem verilmektedir." açıklamasında bulundu.

Ayrıca toplantıların sabahki bölümünde, ülkeler arasında enerji dönüşümü, küresel sınamalar, bağlantı gibi konuların derinlemesine ele alındığı kaydedildi.