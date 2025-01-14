İtalya ve Vatikan'dan Joseph Avn'a Tebrik

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İtalya ve Vatikan'ın, Lübnan'da Cumhurbaşkanı seçilen Joseph Avn'ı tebrik ettiği bildirildi.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Giorgia Meloni'nin bugün Cumhurbaşkanı Avn ile telefonda görüştüğü ve 9 Ocak'taki seçimleri kazanmasından ötürü tebrik ettiği belirtildi.

Açıklamada, Meloni'nin ayrıca İtalya'nın Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkese olan bağlılığını teyit ettiği ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü ile İtalya-Lübnan İkili Askeri Misyonu kapsamında ülkesinin üstlendiği koordinasyon rolünü sürdüreceği mesajı verdiği ifade edildi.

Vatikan, Selam'ın yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmesinden memnun

Vatikan Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada da Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin'in Lübnan'da Cumhurbaşkanı seçilen Avn ile samimi bir telefon görüşmesi yaptığı ve yeni görevinden ötürü tebrik ettiği belirtildi.

Açıklamada, Kardinal Parolin'in Lübnan'da Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanı Navvaf Selam'ın yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmesinden memnuniyet duyduğu da ifade edildi.

Lübnan'da 2 yılı aşkın süren cumhurbaşkanlığı boşluğu ve siyasi krizin ardından 9 Ocak'ta Mecliste yapılan oturumun ikinci turunda Genelkurmay Başkanı Avn, Lübnan'ın 14. Cumhurbaşkanı seçilmişti.

Cumhurbaşkanı Avn, yeni hükümeti kurma görevini UAD Başkanı Nevvaf Selam'a vermişti.