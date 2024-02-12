İtalya\'ya gelen Çinli turist sayısı toparlanıyor

Guo Wendi
ROMA, 12 Şubat (Xinhua) -- İtalya Ulusal Turizm Kurulu Başkanı ve CEO'su Ivana Jelinic, İtalya'ya gelen Çinli turist sayısının toparlanmak üzere olduğunu ve bu yıl Çin'deki Bahar Bayramı tatilinden itibaren gelen turist sayısının "yeni zirvelere" ulaşabileceğini söyledi.
Xinhua'ya verdiği yazılı röportajda, bu yıl 10-17 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen Bahar Bayramı tatilinin geleneksel olarak gelen Çinli turist sayısının en yoğun seyrettiği dönemlerden biri olduğunu kaydeden Jelinic, "bu dönemin önümüzdeki aylardaki eğilimleri anlamak için mutlaka bir gösterge işlevi göreceğini" belirtti.
Jelinic, artan uluslararası uçuşlar ve bu yılki Yeni Yıl tatilinde Çin'den yurtdışına giden turist sayısındaki artış gibi olumlu faktörlerle birlikte, 2023'ün ikinci yarısında Avrupa ve İtalya'daki Çinli turist sayısında kayda değer artış görüldüğünü ifade etti.
Jelinic, Çin'in yurtdışı turizm potansiyelinin çok büyük olduğunu ve bu yıl İtalya'daki Çinli turist sayısının 2019'daki rekora ulaşıp bu rekoru kırmasının beklendiğini kaydetti.
"En çok ziyaret edilen şehirler şüphesiz Roma, Venedik, Floransa ve Milano olacak" diyen Jelinic, güneydeki sahil beldeleri, Alpler bölgesi, orta İtalya'daki tarihi köyler ve termal tesisler gibi diğer destinasyonların da Çinli turistler arasında giderek popülerlik kazandığını sözlerine ekledi.
Doğal manzaraların, mimari cevherlerin ve yerel mutfaktaki ustalığın Çinli turistleri çekmek için kritik bir işlev gördüğüne inandığını söyleyen Jelinic, "İtalya'da bu üç unsuru bir araya getirebilen noktalar, giderek artan sayıdaki Çinli turistleri çekmek için avantajlı konumdalar ve ülkede bu tür turistik noktalardan çok var" dedi.
Çin'in gelen ve giden turizm pazarının toparlanması açısından bu yılın kritik olduğu düşünülüyor. Çin Ulusal Göç İdaresi'ne göre, 30 Aralık 2023 ile 1 Ocak 2024 tarihleri arasındaki üç günlük Yeni Yıl tatilinde Çin'de 5,18 milyon gelen ve giden yolcu seyahati kaydedildi. Rakam, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 4,7 kat artarak 2019 seviyelerine geri döndü.
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