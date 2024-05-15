İtalya\'da öğrenciler Filistin\'e destek mitingi düzenledi

Güncel

İtalya'nın Floransa kentindeki öğrenciler, Filistin'e destek olmak ve üniversitelerinin İsrail'le bilimsel işbirliği anlaşmasını sonlandırması için miting düzenleyip, çadır kurdu.

Floransa Üniversitesinde okuyan öğrenciler, rektörlük binasının bulunduğu San Marco Meydanı'nda düzenledikleri mitingle, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ve Filistinlilere yönelik soykırımın durması çağrısı yaptı.

Öğrenciler, İsrail ordusunun Refah'a ilerleyişinin durması ve üniversitelerinin de İsrail'le olan bilimsel işbirliklerini bir an önce durdurması gerektiği görüşünü belirtti.

Yaklaşık 400 kişinin katıldığı mitingde öğrenciler, İsrail'in Gazze'de yaptıkları karşısında kamuoyunun net bir tutum alması gerektiğini dile getirdi.

Öğrenciler, sık sık "Özgür Filistin" şeklinde slogan atarken, "Soykırım dursun" yazılı dövizler ile Filistin bayrağı taşıdı.

Bir grup öğrenci, taleplerine karşılık almak amacıyla mitingin ardından meydanda çadır kurma eylemi başlattı.

Ülkenin Roma, Milano, Napoli, Bologna, Torino, Padova gibi farklı kentlerindeki üniversitelerde de Filistin'e destek ve dayanışma eylemleri devam ediyor.