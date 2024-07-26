İtalyan Piyanist Giulia Mazzoni, Ahmet Adnan Saygun'u Anma Konseri Verdi - Son Dakika
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İtalyan Piyanist Giulia Mazzoni, Ahmet Adnan Saygun'u Anma Konseri Verdi

İtalyan piyanist ve besteci Giulia Mazzoni, İtalya'daki konserinde Türk beşlisi olarak tanınan Ahmet Adnan Saygun'u anma konseri verdi. Konserde Mazzoni'ye Kanada, Brezilya, İsviçre ve İtalya'dan müzisyenler eşlik etti. Sanatçı, Ahmet Adnan Saygun'un 'İnci' adlı eserini kendi yorumuyla seslendirirken Türkiye'nin turistik bölgelerini ve Saygun'u tanıtan görüntüler de paylaşıldı. Büyükelçi Egemen Bağış, Mazzoni'nin Türkiye dostu olduğunu belirterek, işbirliği potansiyellerini görüştüklerini ifade etti.

26.07.2024 10:17
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İtalyan piyanist ve besteci Giulia Mazzoni, İtalya'daki konserinde Türk beşlisi olarak tanınan Cumhuriyetin ilk dönemine damga vuran klasik müzik üstatlarından Ahmet Adnan Saygun'u andı.

Garda Gölü manzaralı Vittoriale degli Italiani (Muzaffer İtalyanlar) adlı kültür ve sanat kompleksinde yer alan amfitiyatro sahnesinde gerçekleştirilen konserde sanatçı Mazzoni'ye Kanada, Brezilya, İsviçre ve İtalya'dan müzisyenler de eşlik etti.

İtalyan kültür, sanat, siyaset ve iş dünyasının temsilcilerinden oluşan üç bin seyircinin takip ettiği konserde sanatçı Giulia Mazzoni, Ahmet Adnan Saygun'un "İnci" adlı eserini kendi yorumuyla sunarken büyük ekranlarda Türkiye'nin turistik beldelerini ve Saygun'u tanıtan görüntüler paylaşıldı.

Mazzoni, konserde yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında bizzat Atatürk tarafından yurt dışına müzik eğitimi almak üzere gönderilen beş büyük üstattan biri olan Ahmet Adnan Saygun'dan çok etkilendiğini söyledi.

Mazzoni, ayrıca Türkiye'nin 100. yılında Büyükelçi Egemen Bağış ve eşi Beyhan Bağış'ın daveti üzerine Prag'da düzenlenen ulusal gün resepsiyonunda sahne alarak kendisinin bazı besteleriyle harmanladığı "İnci" adlı eseri icra ettiğini hatırlattı.

Konsere Andrea Bocelli Vakfı İyi Niyet Elçisi olan eşi Beyhan Bağış ile katılan Egemen Bağış, Mazzoni'ye konser sonrası güzel jesti için teşekkür etti.

Büyükelçi Bağış, farklı modern yorumları ile film müziği konusunda da birçok ödül kazanan Mazzoni'nin Saygun'a hayranlığının Türkiye'nin tanıtımı için büyük bir fırsat olduğunu belirterek, gerçek bir Türkiye dostu olan sanatçı ile gerek Türkiye'de gerekse farklı coğrafyalarda işbirliği potansiyellerini de görüştüklerini aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalyan Piyanist Giulia Mazzoni, Ahmet Adnan Saygun'u Anma Konseri Verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İtalyan Piyanist Giulia Mazzoni, Ahmet Adnan Saygun'u Anma Konseri Verdi - Son Dakika
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