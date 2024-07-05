İTÜ 2023-2024 Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika
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İTÜ 2023-2024 Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), 2023-2024 Lisans ve Yüksek Lisans Mezuniyet Töreni, İTÜ Stadyumu'nda düzenlendi. Törene mezunlar, aileleri, akademisyenler ve İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu katıldı. Rektör Koyuncu, geleceğin teminatı olan genç mühendislerin diplomalarına kavuşacağını belirterek, İTÜ'nün küresel başarılarına vurgu yaptı. Tören sırasında İsrail'in Gazze saldırılarına dikkat çeken Koyuncu, barış dolu günlerin bir an önce gelmesini diledi. Mezunlara hitap eden Koyuncu, aldıkları diplomaların kendi alanlarında en iyilerden biri olduklarını gösteren belgeler olduğunu söyledi.

05.07.2024 21:33
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İstanbul Teknik Üniversitesinin (İTÜ), 2023-2024 Lisans ve Yüksek Lisans Mezuniyet Töreni, İTÜ Stadyumu'nda yapıldı.

251. yıl mezunları için düzenlenen törene mezunlar, aileleri, akademisyenler ve İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu katıldı.

Tören, Rektör Prof. Dr. Koyuncu ve akademisyenlerin tören alanında aile ve öğrencileri selamlama geçişiyle başladı.

Rektör Koyuncu, törende yaptığı konuşmada, geleceğin teminatı olan genç mühendislerin diplomalarına kavuşacağını görmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Atatürk'ün "Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir." sözünü hatırlatan Koyuncu, "Bizler de İTÜ olarak yolumuzu aydınlatacak, gökyüzündeki yıldızlar gibi parlayacak bir nesil yetiştirmek ve üniversitemizin itibarını yüceltmek adına canla başla çalışıyoruz." dedi.

Küresel başarı vurgusu

Koyuncu, 2024 yılını İTÜ için "Küresel Etki Yılı" ilan etmelerine ve bu kapsamda elde ettikleri küresel başarılara vurgu yaparak, "İTÜ, 4 yıl önce QS Dünya Üniversiteleri Sıralaması'nda 751-800 aralığında yer alırken, bugün 326. sıraya yükselmiştir. QS Alan Bazlı Dünya Üniversite Sıralaması'nda ise 'Mühendislik ve Teknoloji' alanında dünya genelinde ilk 100'e girerek 95. sırada yer almayı başarmıştır. Bu, İTÜ'nün dünya çapında en iyi 100 üniversite arasında olduğunu göstermektedir." diye konuştu.

Konuşmasının sonunda İsrail'in Gazze saldırılarına dikkati çeken Koyuncu, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 9 aydır İsrail Devleti sivil yerleşim yerlerini, hastaneleri ve üniversiteleri bombalamaktadır. Aralarında İTÜ'lü mezun kardeşlerimizin de bulunduğu masum insanları katletmiştir. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. İTÜ olarak bizler, İsrail Devleti'nin halen Gazze'de gerçekleştirmeye devam ettiği zulümleri kınıyor, huzurun bölgede egemen olduğu, insanlık dramlarının nihayete erdiği ve Filistinlilerin kendi topraklarında özgürce yaşadığı barış dolu günlerin bir an önce gelmesini diliyoruz."

Koyuncu, mezunlara da "Yoğun ve meşakkatli bir çalışma döneminin sonrasında aldığınız lisans ve yüksek lisans diplomalarınız, yalnızca ülkemizde değil dünyanın neresinde olursanız olun sizlere kendi alanınızda en iyilerden biri olduğunuzu gösteren belgelerdir." diye seslendi.

Törende, okul birincisi olan Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü mezunu Evren Süloğlu'na madalya verildi. Daha sonra sahneye tek tek çağrılan mezunlara mezuniyet belgeleri takdim edildi.

Bazı öğrenciler törene Filistin atkısı takarak, kimi öğrenciler de Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve Azerbaycan bayrakları taşıyarak katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İTÜ 2023-2024 Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İTÜ 2023-2024 Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika
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