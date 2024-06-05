İTÜ, QS Dünya Üniversite Sıralaması\'nda yükseldi

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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) "QS Dünya Üniversite Sıralaması (QS WUR) 2025" sonuçlarına göre bu yıl 326'ncı sıraya yükseldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 404'üncü sırada yer alan üniversite 78 basamak birden yükselerek, dünya genelinde değerlendirilen 5 bin 663 üniversiteden QS tarafından sıralanmaya hak kazanan 1503 üniversite arasında 326. sırada yer aldı.

"Uluslararası Araştırma Ağı" ve "Sürdürülebilirlik" ölçeklerinde Türkiye'de birinci sırada yer alan üniversitenin ayrıca, son beş yılda büyük ivme kaydeden üniversitelere verilen QS "En Hızlı Yükselen Avrupa Üniversitesi" Ödülü'nü almaya da hak kazandığı belirtildi.

İTÜ'nün ayrıca, sıralanan üniversiteler içinde, "işveren itibarı" ölçeğinde 112'nci sırada yer alarak mezun ve mensuplarının sanayi ile güçlü bağını bir kez daha göstermiş olduğu ifade edildi. İTÜ'nün küresel tanınırlığına atıf yapan başarısı, aynı zamanda 2024'ü "Küresel Etki Yılı" ilan eden üniversitenin temasıyla da uyum gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, 2025 QS Dünya Üniversite Sıralaması sonuçlarında İTÜ'nün son dört yılda dikkat çekici bir başarı göstererek 800'lü sıralardan ilk 350 arasına girdiğini belirtti.

Prof. Dr. Koyuncu, metodoloji değişimleri ve değerlendirilen üniversite sayısındaki artışa rağmen İTÜ'nün önümüzdeki iki yıl içinde dünya sıralamasında ilk 100'de, mühendislik ve teknoloji alanında ise ilk 10'da yer alacağını ifade etti. ???????