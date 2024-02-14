İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı\'na katıldı

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

İYİ Partinin Ankara ilçe belediye başkan adayları, parti genel merkezinde Akşener'in katıldığı toplantıyla tanıtıldı.

Etimesgut Belediyesi başkan adayı Hilmi Özer'in adının anons edilmesi üzerine partinin Etimesgut İlçe Teşkilatı üyeleri protestoda bulundu.

Özer'in adaylığını uygun bulmadıklarını ifade eden ilçe teşkilatı üyeleri, "Teşkilat istemiyor" sloganları attı.

Burada konuşan Akşener, şunları kaydetti:

"Öncelikle değerli dava arkadaşlarım, Sevin (Çağlayan) için bağırdı arkadaşlarımız. Saygı duyarım. Çünkü Sevin, gerçekten çok çalışkan bir kızım benim. Sevin'e ben bir şey söyledim. Dedim ki 'Bazı yerlerde zorluğumuz var, şuraya olur musun?' O da, 'Meral Abla baş üstüne' dedi. Şimdi herkesin huzurunda diyorum ki 'Sevin benim kızımdır.' Ben bugüne kadar ailemden hiç kimseyi siyasetin içine karıştırmadım ama Sevin'in sonuna kadar arkasında olacağım. Buradan bağıran arkadaşlarımız, neyse... Sevin, rekor kıracak ona eminim. Ama burada bağıran arkadaşlarımızın da ahlaklarını sizin vicdanınıza bırakıyorum. An itibarıyla hepsi gitmiştir."

Toplantıda İYİ Partinin Ankara ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı.

Akyurt'tan Nihat Karaoğlan, Altındağ'dan Remzi Sağlam, Ayaş'tan Alaattin Süer, Bala'dan Levent Gürbüz, Beypazarı'ndan Veysel Ayık, Çamlıdere'den Numan Cengiz, Çankaya'dan Osman Topal, Çubuk'tan Korhan Merki, Elmadağ'dan Cemalettin Delice, Etimesgut'tan Hilmi Özer, Gölbaşı'ndan Fehmi Kandemir, Haymana'dan Yakup Coşkun, Kahramankazan'dan Fatma Gülümser Birol, Kalecik'ten Filiz Ulusoy, Keçiören'den Kemal Babuccu, Mamak'tan Hüseyin Bayındır, Sincan'dan Fatih Koca, Şereflikoçhisar'dan Avni Yıldırım, Yenimahalle'den Sevin Çağlayan, aday olarak gösterildi.