İYİ Parti, CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısına yanıt verdi - Son Dakika
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İYİ Parti, CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısına yanıt verdi

İYİ Parti, CHP\'nin olağanüstü toplantı çağrısına yanıt verdi

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, CHP'nin TBMM'yi Can Atalay için ikinci kez olağanüstü toplantıya çağırma yönündeki tavrı konusunda partisinin görüşleri hakkında açıklamalarda bulundu. Poyraz, henüz CHP Grubu tarafından İYİ Parti Grubuna yapılmış bir bilgilendirme olmadığını ve TBMM Başkanlığı tarafından yapılan bir çağrının da olmadığını belirtti.

23.08.2024 20:49
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(ANKARA) - İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in "Can Atalay için TBMM'yi 10 Eylül'de tekrar olağanüstü toplantıya çağıracağız" açıklamaları üzerine, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun daha önceki sözlerini hatırlattı ve "Gerekli bilgilendirmeler veya TBMM Başkanlığı tarafından çağrı yapıldığı takdirde İYİ Parti yetkili kurulları ivedilikle bu konuyu değerlendirecektir" dedi.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, CHP'nin TBMM'yi Can Atalay için ikinci kez olağanüstü toplantıya çağırma yönündeki tavrı konusunda partisinin görüşleri hakkında ANKA Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı. "Henüz CHP Grubu tarafından İYİ Parti Grubuna yapılmış bir bilgilendirme olmadığı gibi TBMM Başkanlığı tarafından yapılan bir çağrı da yok" diyen Uğur Poyraz, "Gerekli bilgilendirmeler ve/veya TBMM Başkanlığı tarafından çağrı yapıldığı takdirde İYİ Parti yetkili kurulları ivedilikle bu konuyu değerlendirecektir" diye vurguladı

CHP Grup Başkanvekili Emir, "Biz tekrar 10 Eylül'de Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırıyoruz. 10 Eylül'de Meclis'in olağanüstü toplanmasını ve Can Atalay'ın milletvekili olduğunun bir kez de Genel Kurul'da tekraren bildirilmesini, okunmasını talep ediyoruz" demişti. İYİ Parti Genel Sekreteri ve Antalya Milletvekili Poyraz partisinin tavrıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Hatırlarsanız bu konudaki en tatmin edici açıklama ve tespitler Genel Başkanımız sayın Dervişoğlu tarafından TBMM kürsüsünden yapıldı. Türk hukukunun kendini ne hale getirdiği, TBMM Başkanlığının süreçteki usul ve erkan eksiklikleri tek tek muhataplarının yüzlerine sayın Dervişoğlu tarafından söylendi. Sayın Dervişoğlu'nun sözlerini hatırlatmak isterim; 'Mevzu Can Atalay ya da onun milletvekilliğinin devamı değildir. Mevzu, hukukun emrettiğine uymak için gereğini ifa etmektir. Mevzu hukuk devletinin hem maddi hem biçimsel özelliklerini savunmaktır."

İyi Parti Ankara Milletvekili Kürşat Zorlu bir televizyon kanalında, bu tür toplantıların gerginliğe yol açabileceğini belirterek, bu çağrıya katılmayacaklarını ifade etmişti. Bu açıklamaların parti görüşü olup olmadığının sorulması üzerine Poyraz, "Partimizde bu tür kararlar yetkili kurullarımız toplanarak alınıyor" yanıtını verdi. Poyraz şu ifadeleri kullandı:

"Tekrar ifade etmek isterim, partimizde bu tür kararlar yetkili kurullarımız toplanarak alınıyor. ve henüz bu konuda alınmış bir karar söz konusu değil. Sayın Zorlu'nun şahsi görüşleridir. Genel Başkanımız Sayın Dervişoğlu, bu açıklamaya ilişkin görüşlerini de meslektaşınız Sayın İsmail Saymaz'a da ifade etmiştir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İYİ Parti, CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısına yanıt verdi - Son Dakika

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