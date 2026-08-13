İYİ Parti'den 'Terörsüz Türkiye' Eleştirisi - Son Dakika
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İYİ Parti'den 'Terörsüz Türkiye' Eleştirisi

İYİ Parti\'den \'Terörsüz Türkiye\' Eleştirisi
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Yİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı, "Terörsüz Türkiye" sürecinin Türkiye'nin üniter yapısı ve eşit vatandaşlık ilkeleri açısından riskler taşıdığını savundu. Özatıcı, "İhanetin zaman aşımı yoktur, korkunun da ecele faydası yoktur. Bunu göreceksiniz" dedi.

(İZMİR) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı, "Terörsüz Türkiye" sürecinin Türkiye'nin üniter yapısı ve eşit vatandaşlık ilkeleri açısından riskler taşıdığını savundu. Özatıcı, "İhanetin zaman aşımı yoktur, korkunun da ecele faydası yoktur. Bunu göreceksiniz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı, İzmir İl Başkanlığı'nda Balıkesir'de düzenleşyecekleri "İhanete Karşı Bayrak Açıyorum" mitingini ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Özatıcı, "Bu bir terörsüz Türkiye projesi değildir. Bu projenin ismi açık ve net bir şekilde Büyük Ortadoğu Projesi'dir. Çünkü söylenen şunlar, Türk milleti kavramını tedavülden kaldırarak o komisyon raporuna bakarsanız bir defa Türk milleti ifadesi geçmiyor Öcalan komisyonundaki raporda. Geçmiyor. Her seferinde Türkler, Kürtler, Araplar diyerek Türk milletini üçe bölerek üç uluslu, çok kimlikli, çok yapılı bir federe istibdat, baskı ve saray rejimi kurma projesidir bu" dedi.

Türkiye'de PKK ile devlet arasında devam eden bir savaş ya da ülkede bir iç savaş bulunmadığını belirten Özatıcı, şu görüşleri dile getirdi:

"Savaş dediğiniz mesele Türkiye'de bir savaş mı var? Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir devletle savaşıyor mu? Hayır. Türkiye'de bir iç savaş var mı? Hayır. PKK Kürtleri temsil ediyor mu? Hayır. O zaman neden Öcalan'ı Kürtlerin başına kayyum diye atamaya kalkışıyorsunuz? Siz Kürtleri temsil etmiyorsunuz. Kürt benim kardeşim, benim iş ortağım, benim kayınbiraderim, benim arkadaşım. Bizim ne bir savaşımız var aramızda ki siz barış adı altında Öcalan'ı Türkiye'deki Kürtlerin başına kayyum olarak atamak istiyorsunuz ama meselenin özü şu, kurulmak istenen yeni bir düzen var. Bu yeni düzende tepede bir tek adam olacak. Onun altında bir tarafında Cumhur İttifakı Ortağı MHP Bahçeli olacak, bir tarafında Kayyum CHP'si olacak, bir tarafında Öcalan ve DEM olacak, Türkiye etnik kimliklere, mezheplere bölünecek, her etnik kimliğin başına bir vali atanacak, her mezhebin başına bir temsilci atanacak, Irak'ta olduğu gibi Suriye'de olduğu gibi Lübnan'da olduğu gibi Afganistan'da olduğu gibi etnik kimlikler ve mezhepler üzerinden bir sultancı rejim inşa edilecek. Bunu herkes görüyor. Vatandaş görüyor da ana muhalefet partisi nasıl göremiyor? ya senin cumhurbaşkanı adayın hapiste, senin genel merkezine TOMA girmiş, partine kayyum atanmış, belediye başkanlarının ekseriyeti hapse atılmış, diğerleriyle ilgili soruşturma var. İki yıldan beri adına demokrasi komisyonu dediğin bir komisyona dahil olmuşsun. Bu komisyonun sonunda, demokrasi komisyonunun sonunda başına gelmeyen kalmamış, sen eğer hala daha bu Öcalan sürecinden demokrasi adına, kişisel hak ve hürriyetleri adına bir medet umuyor isen, kusura bakma, sende ya bir muhakeme noksanlığı var anlayamıyorsun ya da bu yasaya destek vererek aslında iş birlikçilik yapmış oluyorsun.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİ BİZ YÖNETECEĞİZ"

Eğer Tayyip Erdoğan sizin ifadenize göre bu yasayla siyaseti yeniden dizayn etme çabası içindeyse, bu kanun da ona hizmet ediyorsa, o zaman millete izah edin neden 'evet' oyu verdiniz. Madem ki diyorsunuz ki 'bu tek adam rejiminin siyaseti dizayn etme çabasının bir devamıdır', o zaman söyleyin kardeşim, niye 'evet' oyu veriyorsunuz? Ama efendim 'barış' olabilir. Siz bilmiyor musunuz? Siz şimdi Atatürk'ün inşa ettiği eşit vatandaşlığı bir kenara koyacaksınız. Şimdi etnik bölücülerin eşit vatandaşlık talebi üzerinden etnik kimliklere dayalı bir vatandaşlık tanımı yapacaksınız. Siz AKP-MHP koalisyonunun Öcalan üzerinden DEM Parti'yi yanına ekleme, Anayasa'yı değiştirme, Türkiye'yi tek adam rejimine sürükleme projesine destek vereceksiniz. Sizin milletvekiliniz çıkacak PKK'lılara siyaset yapma hakkını savunacak. Ondan sonra da 'biz Atatürk'ün partisiyiz' diye ortalarda gezeceksiniz. Yok öyle bir şey. Artık Atatürk üzerinden etnik bölücülüğe siyaset alan açma devri bitmiştir. Millet uyanmıştır. Bunların olayı bu. İki yumruk arasına sıkıştırıyorlar milleti. Ne diyor YENİ Parti temsilcisi televizyonda? Bak diyor, 'sandıkta görüşürüz.' Görüşelim ya sandıkta ne olacak? Görüşelim. Ama bunu niye söylüyor biliyor musunuz? Çünkü şöyle düşünüyorlar. Bir taraf diyor ki, ya bak bana oy vermezsen 'CHP iktidara gelir ha' diyor. Diğer taraf diyor ki 'bak bana oy vermezsen Erdoğan bir daha seçilir.' İşte böyle milleti iki yumruk arasına alıyorlar. Milleti dinleyen yok. İkisi de birbirinden güç kazanıyor. Biz Türk milletine şunu söyleyeceğiz, büyük Türk milleti, çaresiz değilsin, seçeneksiz değilsin, bunlara mecbur ve muhtaç da değilsin çünkü biz varız. Biz varız diyeceğiz ve biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yöneteceğiz, buna inanın."

"Kanun teklifini evet oyu veren herkese söylüyorum. Siz iktidarıyla muhalefetiyle, el birliğiyle bu kanunu geçirdiniz. Sizin verdiğiniz evet oylarıyla bu yasada PKK'nın Merasim Sokak'ta bombalı saldırı düzenlediği, 29 vatandaşımızın katledildiği, saldırının faillerine yardım eden iki terörist var" diyen Özatıcı, terör örgütü PKK'nın saldırılarında şehit olanları hatırlatarak, "Bunlar bu yasayla serbest bırakılacak mı? Ondan sonra 10. maddeye yazıyorsunuz. Bu yasayı çıkaranlara yasal düzenleme olsun, yasal koruma olsun diye ama bilmiyorsunuz, öğreneceksiniz. İhanetin zaman aşımı yoktur, korkunun da ecele faydası yoktur. Bunu göreceksiniz" ifadesini kullandı.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar ise YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi. Kırkpınar, "Siz Genel Başkan olabilirsiniz ama Atatürk'ün oturduğu koltuktan ayrıldıktan sonra ve orada otururken Cumhuriyet Halk Partisi'nde aynı şeyleri söylüyordunuz. Ne demek şehrin demografik yapısına göre 'evet' ya da 'hayır' kullanmak? Çocuk oyuncağı mı bu? Önünüze gelen metni okumuyor musunuz? Kanundan haberiniz mi yok? Bunun ilk adımının bu olduğunu, sonraki adımlarında nereye getirileceğini anlamıyor musunuz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İYİ Parti'den 'Terörsüz Türkiye' Eleştirisi - Son Dakika

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