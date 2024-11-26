İYİ Parti'den CHP'ye Geçen Meclis Üyelerine Rozet Taktı - Son Dakika
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İYİ Parti'den CHP'ye Geçen Meclis Üyelerine Rozet Taktı

İYİ Parti\'den CHP\'ye Geçen Meclis Üyelerine Rozet Taktı

İYİ Parti'den istifa eden Kuşadası Belediye Meclisi üyeleri Serkan Özkara ve Metin Çökmezoğlu, CHP'ye katılarak rozetlerini aldı. CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, CHP'nin yerel seçimlerde kazandığı zaferleri vurgularken, iktidarın engellemelerine rağmen hizmet üretmeye devam edeceklerini belirtti.

26.11.2024 10:25  Güncelleme: 10:26
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(AYDIN)- İYİ Parti'den istifa ederek CHP'ye katılan Kuşadası Belediye Meclisi üyeleri Serkan Özkara ve Metin Çökmezoğlu'na parti rozetleri törenle takıldı. Törene katılan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Hep söylediğimiz gibi birleşe birleşe kazanacağız. Ailemiz her geçen gün büyüyor. CHP'ye hoş geldiler. Partimize mama ocağı diyenlere de buradan şunları söylemek istiyorum. Herkes karşısındakini kendi gibi bilir. Demek ki bazı arkadaşlar iktidara mama için talipmiş" dedi.

CHP Kuşadası İlçe Örgütü binasında düzenlenen rozet takma törenine CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek ve Belediye Başkanı Ömer Günel'in yanı sıra belediye başkan yardımcıları, çok sayıda vatandaş ve partili katıldı. Törende, İYİ Partiden istifa ederek CHP'ye katılan meclis üyeleri Serkan Özkara ve Metin Çökmezoğlu ile yaklaşık 100 kişiye CHP rozeti takıldı.

"Yalancının mumu yatsıya kadar yanar"

Rozet takma töreninde konuşan CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, "Ben yaşadığımız süreci normalleşme olarak adlandırıyorum. Kuşadası'nda siyasetin taşları yeniden yerine oturuyor. Çünkü yerel seçimlerde ilkeli bir duruş sergileyerek seçim kampanyamızı yürüttüysek de karşımızdaki belirli bir kesim seçim kampanyalarına iftira ve algıyla başlayıp aynı şekilde bitirdiler. Ama yalancının mumu yatsıya kadar yanarmış. Yerel seçimden sonra İYİ Parti'deki 9 tane meclis üyesinden 3 tanesi istifa etti. Ali Aydın da bizim partilimizdi. Baba ocağına geri döndü. Yine geçmiş dönemde Millet İttifakı'nda beraber çalıştığımız Hayati Atlı da bağımsız olmayı seçti. Bugün de Serkan Özkara eski partisine geri dönmeyi seçti. Kapımız herkese sonuna kadar açık" dedi.

"Arkadaşlarımız iktidara mama için talipmiş"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise "Öncelikle hem Serkan Özkara hem de Metin Çökmezoğlu'na CHP'ye yeniden hoş geldiniz demek istiyorum. Hep söylediğimiz gibi birleşe birleşe kazanacağız. Ailemiz her geçen gün büyüyor. Hatırlamanızı istiyorum. Serkan Özkara partimize geçme kararı aldığında İYİ Parti'nin yöneticileri bir toplantı yaptı. Toplantıda bizim baba ocağımız olan CHP'ye mama ocağı dendi. Serkan Özkara buna çok güzel cevap verdi. Ben buradan bir daha altını çizmek istiyorum. Bizde bir tek mama var. O da Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaptığımız kedi ve köpek maması. Çok güzel bir cümle var. Herkes karşısındakini kendi gibi görürmüş. Demek ki bazı arkadaşlarımız iktidara mama için talipmiş. Yerel seçimlerde ben ve ekip arkadaşlarıma karşı Kuşadası'nda herkes birleşti. Kazanmamamız için tüm güçleriyle çalıştı. Sizi bize karşı birleştiren şey demek ki mamaydı" diye konuştu.

"Bunların hesabını eninde sonunda verecekler"

Yerel seçim döneminde hiç kötü bir dil kullanmadıklarına dikkat çeken Başkan Ömer Günel sözlerini şöyle tamamladı:

"Kimseye hakaret etmedik, iftirada bulunmadık. İktidarımızın üzerinden 9 ay geçti. Muhalefetin herhangi bir temsilcisinin ağzından bu kent için bir tane proje duydunuz mu? Bizim yaptığımız projeleri hiç eleştirdiler mi? Varsa yoksa iftira, varsa yoksa kumpas, varsa yoksa kötü söz söylemekten başka bildikleri yok. Ben hayatım boyunca hep şunu söyledim: Sabır öfkeden, nezaket nefretten iyidir. Her zaman siyasetimizi bu doğrultuda yaptık. Seçim meydanlarında kimsenin hakkında tek bir laf etmedik. Bugün seçim meydanlarında yalanla dolanla videolarla iftira atanlar hakkında sözlü ve görüntülü hakaret etme suçundan davalar açılmaya başlandı. Bunların hesabını eninde sonunda verecekler."

"İktidar CHP'li belediyelerin hizmet üretmesini engellemek için elinden gelen her şeyi yapıyor"

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz da "Partimiz 31 Mart yerel seçimlerinden  büyük bir zaferle çıktı. Şimdi bu zaferi genel seçimlerde taçlandırmak için çok çalışacağız. İktidar CHP'li belediyelerin hizmet üretmesini engellemek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Belediye başkanlarımız hakkında soruşturmalar açıp, belediyelerimizi ekonomik açıdan zora sokmak amacıyla kesintiler yapıyor. Ancak bunların hiçbiri iktidar yürüyüşümüze engel olamayacak" dedi.

Serkan Özkara ve Metin Çökmezoğlu da baba ocağına geri döndükleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İYİ Parti'den CHP'ye Geçen Meclis Üyelerine Rozet Taktı - Son Dakika

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