İYİ Parti'den dar gelirliye ve memura yüzde 10 zam çağrısı

18.05.2026 18:24
İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, Nisan ayından itibaren dar gelirliler ve memurlara yüzde 10 zam yapılması gerektiğini belirterek, alım gücünün ciddi şekilde düştüğünü vurguladı. Ayrıca gençlik, çevre ve terörle mücadele konularında eleştirilerde bulundu.

(ANKARA) - İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, "Buradan iktidara çok net bir çağrı yapıyoruz. Nisan ayından geçerli olmak üzere dar gelirlilere ve memurlara yüzde 10'luk bir zammın yapılması gerekiyor. Zira ocaktan nisana kadar gelinen süreçte, ciddi bir şekilde alım gücü eriyen açlık sınırının altında kalan dar gelirlinin yaşayabilecek durumu kalmadı" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü, Parlamento ile İlişkiler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, partisinin Başkanlık Divanı Toplantısı'nın ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Her yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençlere özel ekonomik destek verilmesi amacıyla verdikleri önergenin reddedildiğini söyledi.

Kavuncu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Türkiye yüzyılını gençlerle birlikte inşa edeceğiz" şeklindeki açıklamasını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Siz önce büyükelçilik kapılarında vize almaya çalışan gençleri bu vize kuyruklarından çıkartın. Sayın Cumhurbaşkanı ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin her gencinin kendileri için aynı değerde olduğunu da söyledi. Biz aslında kimlerin değerli olduğunu biliyoruz. Sizler için en kıymetli olanların bakanların, bürokratların çocukları ile kendi akrabalarınızın evlatları olduğunu her gün okuyoruz. Suçlular yandaş olunca neler olduğunu Gülistan Doku cinayetinde gördük. Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne yeğen atandığında kime değer verdiğinizi çok net anladık. Türk havayolları üst düzey yönetici atamalarındaki akraba ilişkilerine baktığımızda da her gencin sizin için ne kadar eşit ve ne kadar değerli olduğunu gördük" dedi."

"MADEN İŞLETMELERİNDE KULLANILAN AŞIRI SU GERİ DÖNÜLMEZ SONUÇLARA YOL AÇIYOR"

Tarım ve orman arazilerinin madencilik çalışmalarına açılmasına değinen Kavuncu, "Geçtiğimiz sene çıkarılan yasayla tarım arazilerinin ve orman alanlarının madenciliğe açılması kolaylaştı. Bu maden sahalarının yoğunluğu da su kaynaklarını olumsuz yönde etkiliyor. Bunu hepimiz biliyoruz. 2024'te madencilikte kullanılan su miktarı toplam tükettiğimiz su miktarının yüzde 5.8'ine tekabül etmiş. Maden işletmelerinde kullanılan aşırı su ve kimyasal kullanımı geri dönülemez sonuçlara yol açıyor. Dolayısıyla şunu net olarak görmemiz lazım, su kaynakları kritik bir milli güvenlik meselesidir. Su stresi yaşayan ülkemizde özellikle altın ve kömür madenleri olumsuz etkilere yol açmaktadır" ifadelerini kullandı.

"ÖYLE GÖZÜKÜYOR Kİ UMUT HAKKI BİR TARAFA BIRAKILMIŞ"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sürece ilişkin yeni açıklamalarını da değerlendiren Kavuncu, şunları kaydetti:

"Burada bugüne kadar söylediğimiz birçok şeyin aslında nasıl net olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Bu silah bırakma işi bir tiyatrodur demiştik. Ne silah bırakılma hadisesi ne de terör örgütünün kollarının silah bırakma çağrısına yönelik bir beyanı var. Öyle gözüküyor ki umut hakkı artık bir tarafa bırakılmış. Zira koordinatör statüsü verilmek istenen terör örgütü elebaşının mahkumiyetinin devam etmesi yönünde de bir ibare bulunmakta. İngiltere'nin IRA ile yaptığı mücadeleler kıyaslanıyor. Her problem kendi bölgesinde ve kendi tarihsel sürecinde münferittir. Zira bizim Irak ve Suriye'yle 1289 km sınırımız var. İngiltere ise bir ada ülkesi."

Dolayısıyla bütün bunları daha doğru ve mantıklı bir çerçevede değerlendirmek gerekecek. Apo'nun söylediği her şeyin kabul göreceğinden bahsediliyordu. Bu varsayımın da gerçekleşmediğini gördük. Zira hem yapılan açıklamalar hem de Suriye'de, Irak'ta, İran'da bu bölgelerdeki terör örgütünün yan kollarının aynen faaliyetlerine devam ettiği bir başka gerçek olarak karşımıza çıkmakta."

"ARTIK MIZRAK ÇUVALA SIĞMAMAKTADIR"

Ekonomiye dair değerlendirmelerde bulunan Kavuncu, "Mehmet Şimşek'in ekonomi programı çökmüştür. Her sene 'Enflasyon iki yıl sonra artık tek haneye inecek' demekten onlar yorulmadı biz dinlemekten yorulduk. Yüzde 16 olan enflasyon hedefi yüzde 24 olarak revize edildi. Fakat yüzde 24'ün de piyasa algısı yüzde 30'un üzerinde olduğu yapılan çalışmalarda görülüyor. Bölgemizde yaşanan gerilimler bahane ediliyor. Ukrayna'nın ve Rusya'nın enflasyon rakamlarının savaşa rağmen bizden düşük olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu tabloyu bölgedeki gerilimlere bahane etmek inandırıcılığını kaybetmiştir. Artık mızrak çuvala sığmamaktadır. Halkımız AK Parti iktidarının beceriksizliğini tüm çıplaklığıyla görmektedir. Mızrak vatandaşın kesesini delmiş adeta yüreğine saplanmıştır" diye konuştu.

"NİSAN AYINDAN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE MAAŞLARA YÜZDE 10 ZAM YAPIN"

Buğra Kavuncu, açlık sırının 35 bin, yoksulluk sınırının 113 bin lira olduğuna işaret ederek, "Dar gelirli nasıl dayanacak? Buradan iktidara çok net bir çağrı yapıyoruz. Nisan ayından geçerli olmak üzere dar gelirlilere ve memurlara yüzde 10'luk bir zammın yapılması gerekiyor. Zira ocaktan nisana kadar gelinen süreçte, ciddi bir şekilde alım gücü eriyen açlık sınırının altında kalan dar gelirlinin yaşayabilecek durumu kalmadı. Bir varsayım üzerine zam yapıyorsunuz. Bu varsayımlarınız hiçbir zaman tutmuyor. Yapmış olduğunuz zamlar belli bir süre sonra kuşa dönüyor. Dar gelirlinin alım gücünü perişan ediyor. Bunu görün ve Nisan ayından geçerli olmak üzere maaşlara yüzde 10 zam yapın. Aksi takdirde dar gelirlinin dayanacak gücü kalmadı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

