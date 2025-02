İYİ Parti'den HÜDA PAR'a Aile Hakemliği Tepkisi

Güncel

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, HÜDA PAR'ın "Aile hakemliği" çağrısına ilişkin; "Hepsi uzayda yaşıyor. Bunların hiçbirisi Türkiye'de yaşamıyor. Türkiye'nin içindeki güçlükleri bilmiyorlar. Aç bir aileye, Aile Hakemliği ne işe yarayacaktır? Ne işe yarayacak, cinsel istismarlar aldı yürüdü. Binlerce çocuk ülkemizde cinsel istismara uğruyor. Devletin görevi çocuklara her türlü kötülükten, ihmalden, korumak, kollamak devleti yöneten iktidar sorumluluğu. Bunlar gitsinler önce zinayı tekrar suç kapsamına alsınlar. Sadakat bir ailenin temel yapı taşıdır" dedi.

HÜDA-PAR Kadın ve Aile Başkanlığı tarafından Ankara'da düzenlenen "Son Kale Aile" temalı panelde, "ailenin toplumsal cinsiyet odaklı Batılı feminist paradigmadan kurtulması gerektiği" ileri sürülerek, sorun yaşayan, boşanma eşiğinde olan, boşanma amacıyla mahkemeye müracaat eden ailelerin başvurabileceği veya yönlendirilebileceği bir "Aile hakemliği" sistemine geçilmesine yönelik önerilerde bulunuldu. İYİ Parti Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Kevser Ofluoğlu, "aile hakemliği" önerisine tepki gösterdi. Panelin isminin de öncelikle İYİ Parti'nin sloganı olduğunu hatırlatan Ofluoğlu, "Aile Hakemliği"nin de içinin boş bir yaklaşım olduğunu söyledi.

"Asıl sorunları yok sayıyorlar"

Boşanmaların asıl nedenlerinin göz ardı edildiğine dikkat çeken İYİ Partili Kevser Ofluoğlu, şunları kaydetti:

"Anayasamızın 41'ıncı maddesi 'Aile Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır' diyor. 10'uncu maddesi de 'Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetmeksizin kanun önünde eşittir. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir' diyor. Cumhuriyet'in kurucu değerlerine, kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti inanmayan bir zihniyet tamamen kadını yok sayma fikir ve düşüncesi temel yapısı üzerinden zikrettiği ne kadar cümle olursa olsun bizi bağlamaz. Çünkü gerçekçi konuşmuyorlar. Bir kadın durup dururken boşanmak ister mi bir kadın durup dururken ailesini yıkmak, yuvasını dağıtmak, çoluğunu babasız bırakmak ister mi? Bu durum erkek için de geçerli olabilir yani boşanmayı ortaya getiren nedenleri yok sayıp bu 'feminist paradigma yüzünden feminist yaklaşımlar yüzünden' aile birliği bozuluyor demek tamamen Türkiye'deki şiddet sarmalını, insanların yıllardır sürüp gelen ekonomik yetersizlik, ekonomik kriz, alım gücünün düşmesinin yarattığı etkileri yok saymaktır."

"Çözüm 'Aile hakemliği' değil, Anayasa'dır"

Aile yapısının güçlendirilmesi için Anayasa'da var olan maddelerinin uygulanması gerektiğini vurgulayan Ofluoğlu, "Caydırıcı olmayan cezalar nedeniyle her gün kadınlar öldürülüyor. Her gün namus cinayeti adı altında kadınlar öldürüyor. Hatta geçen bir kadını bacağından yaralayan birisi niye yaptın sorusuna 'Kadını tanımıyorum, kış geldi artık barınacak bir yer için hapishaneye girmek için kadını bıçakladım' dedi. Hapishaneye girmek için kadın bıçaklanıyor. Bunlar sorgulanıp nedenleri araştırılmadan sorunu 'Feminen yaklaşımlar' denilerek yok saymak çok yanlış. Evet, toplumun temeli aile. Bunu hukuki zemin içerisinde 'aile hakemliği' gibi belirsiz bir yapıda değil 6284 sayılı kanun anayasanın 10 ve 41 maddeleri doğrultusunda yasal olarak eksiklik neyse giderilerek uygulamaktır" ifadelerini kullandı.

"Bunlar Türkiye'de değil, uzayda yaşıyorlar"

Yaşanan ekonomik sorunların yok sayılarak önerilen yöntemlerin asla sonuç vermeyeceğini kaydeden Kevser Ofluoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"'Son Kale' aileymiş. Türkiye'de ne kaldı? Asgari ücreti, emekli maaşı açlık sınırının altında. Anne, baba çocuğuna beslenmesine bir yumurta koyamıyor. Öyle aile var ki çocuğunun beslenmesine bir süt koyamayan, üç öğün yemek yediremeyen, bot alamayan... Sonra ekranlarda vatandaşa 'çocuk yapın' diye sesleniyorlar. Aileyi geçindirecek ortam yok. Hepsi uzayda yaşıyor. Bunların hiçbirisi Türkiye'de yaşamıyor. Türkiye'nin içindeki güçlükleri bilmiyorlar. Aç bir aileye, aile hakemliği ne işe yarayacaktır? Ne işe yarayacak, cinsel istismarlar aldı yürüdü. Binlerce çocuk ülkemizde cinsel istismara uğruyor. Devletin görevi çocukları her türlü kötülükten, ihmalden, korumak kollamak devleti yöneten iktidar sorumluluğu. Bunlar gitsinler önce zinayı tekrar suç kapsamına alsınlar. Sadakat bir ailenin temel yapı taşıdır. Her türlü işte çok eşlilik bilmem ne değişik nikahları var bunların üstünü örtmede için muta nikahları gibi nikahları legal halde kalsın diye hiçbirisi zinanın suç olmasını istemiyor. Sadakatsizlik en büyük sorundur. AKP sayesinde Meclise girmiş biri yapı. Tamamen söylemleriyle bölücü, Anayasa'nın ilk 4 maddesi ile ilgili problemi olan PKK gibi bir oluşum. Yani onun için söyledikleri her şey Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin menfaatlerine, Türk milletinin menfaatlerine aykırıdır."