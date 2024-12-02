İYİ Parti'den İşçilere Destek Ziyareti - Son Dakika
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İYİ Parti'den İşçilere Destek Ziyareti

İYİ Parti\'den İşçilere Destek Ziyareti

Yüksel Selçuk Türkoğlu, Diyarbakır'da işten çıkarılan işçilere destek ziyaretinde bulundu.

02.12.2024 13:47
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İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilere destek ziyaretinde bulundu.

Hizmet-İş Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, sendika üyeleri ve bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi binasının yanında kurdukları çadırda eylemlerini sürdürüyor.

Türkoğlu, çadırda işçilerle görüşerek, sorun ve taleplerini dinledi.

Ardından açıklama yapan Türkoğlu, işten çıkarılan emekçilerin haklarını aradığını belirterek, onlara destek ziyaretinde bulunduklarını söyledi.

Türkoğlu, "Yerel seçimlerden sonra Türkiye'de 5 bine yakın işten çıkarma oldu. Yalnızca Diyarbakır ve Van belediyelerinde 2 bin kişi işten çıkarıldı. Burada bir hukuksuzluk, emek hırsızlığı, çocuğunun rızkı ve ekmeğinin derdinde olan masum işçi arkadaşlarımıza kıyım yapılıyor. Yerel seçimlerden sonra yerel yönetimlerde bir kıyım var. Memleketin böyle büyük bir sorunu var." dedi.

Van'da da bazı belediyelerde görevlerine son verilen işçilere destek ziyaretinde bulunduğunu ifade eden Türkoğlu, Van ve Diyarbakır'da yaptığı görüşmeler sonucu aldığı notları Meclis kürsüsünde dile getireceğini belirtti.

Türkoğlu, "İYİ Parti grubu olarak araştırma önergemizi vereceğim. Haklarınızı savunmaya ve aramaya devam edeceğim. Bu kutsal bir mücadeledir. Allah size güç, kuvvet versin." diye konuştu.

Hizmet-İş Diyarbakır Şube Başkanı Kahraman da kendilerine destek ziyaretinde bulunan Türkoğlu'na eylem yapan işçiler adına teşekkür etti.

Kaynak: AA

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