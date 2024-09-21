İYİ Parti'den Okul Hijyenine Tepki - Son Dakika
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İYİ Parti'den Okul Hijyenine Tepki

İYİ Parti\'den Okul Hijyenine Tepki

Kürşad Zorlu, temizlik personeli alımının yetersiz olduğunu ve sorunları çözmeyeceğini belirtti.

21.09.2024 13:56
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(ANKARA) - İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in okullardaki hijyen sorunuyla ilgili "İşgücü Uyum Programı'na başvurular sınırlı kaldı, pazartesi itibarıyla 30 bin temizlik personeli alınacak" açıklamasına ilişkin "Bu koşullarda okullar yine personel tutamayacak ve büyük sorun yaşayacaktır" dedi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın pazartesi gününden itibaren okullarda 30 bin temizlik personeli istihdam hakkı tanıyacağı yönündeki açıklamasını değerlendirdi. Zorlu, "Çalışacak kişilere verilecek ücret 12 bin TL dolayında olup emekliliğe esas alınmayan sağlık sigortası hakkı tanınmaktadır. Bu hizmete başvuran kişiler haftada üç gün okulda çalışacak, iki gün kursa gidecektir. Bu koşullarda okullar yine personel tutamayacak ve büyük sorun yaşayacaktır" ifadelerini kullandı.

Temizlik personeli için asgari ücretle ilana çıkılması ve çalışanlara tam sigorta hakkı verilmesi gerektiğini söyleyen Zorlu'nun açıklaması şöyle:

"Okullarımızdaki artan temizlik sorununa ve hizmetli personel eksiğine ilk biz dikkat çekmiş ve tarafımca konuyla ilgili bir de soru önergesi verilmişti. Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin yaptığı açıklamada 'Önümüzdeki hafta okullara ilave 30 bin personel alınacağını' ifade etmiştir. Ancak daha önceki uyarımda haklı çıktığımız gibi bu yaklaşım da sorunu çözmeyecektir. Zira çalışacak kişilere verilecek ücret 12 bin lira dolayında olup emekliliğe esas alınmayan sağlık sigortası hakkı tanınmaktadır. Bu hizmete başvuran kişiler haftada üç gün okulda çalışacak, iki gün kursa gidecektir. Bu koşullarda okullar yine personel tutamayacak ve büyük sorun yaşayacaktır.

Çözüm bu aşamada bellidir, asgari ücretle ilana çıkılmalı, çalışanlara tam sigorta hakkı verilmeli ve derslik sayısına göre bir norm belirlenerek personeller okullara dağıtılmalıdır. 10 derslik olan bir okul ile 40 derslik olan bir okula birer personel öngörmek açıkça bir plansızlıktır. Bakanlığı bu kapsamda bir kez daha uyarıyor ve harekete geçmeye davet ediyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İYİ Parti'den Okul Hijyenine Tepki - Son Dakika

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