İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Erdoğan\'ın Hamas açıklamasına tepki gösterdi

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(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Hamas lideri İsmail Haniye için yas ilan edilmesini eleştirenlere "Bazı cibilliyeti bozuk olanlar bizim ona gösterdiğimiz o ilgiyi hazdemedi diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi. Dervişoğlu, "Seviye ve seciyesi kendisine kefil olmayan kişiler, başkalarının cibilliyetlerini tartışma konusu yapamazlar. Şayet yaparlarsa, kendi cibilliyetleri tartışılır" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam partisinin genel merkezinde AK Parti İnsan Hakları Eğitimi Programı'nda yaptığı konuşmada; "Ülkemizde bir günlük milli yas ilan ederek Filistin halkı ile dayanışmamızı gösterdik. Ama bazı ekranlarda bazı cibilliyeti bozuk olanlar bizim ona gösterdiğimiz o ilgiyi hazmedemedi. ya biz sizden mi izin alıp da bunların kararını verecektik? Biz milletimizden gerekli izni aldık ve adımlarımızı da buna göre atıyoruz" demişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Seviye ve seciyesi kendisine kefil olmayan kişiler, başkalarının cibilliyetlerini tartışma konusu yapamazlar! Şayet yaparlarsa, kendi cibilliyetleri tartışılır!.."