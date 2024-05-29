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(TBMM) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, iktidarın yeni anayasa talebini eleştirdi. Anayasa değişiklikleri ile devlet yönetimine ve yargıya FETÖ'nün sokulduğunu söyleyen Dervişoğlu, bunun da 15 Temmuz darbe girişimine neden olduğunu iddia etti.

TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan Dervişoğlu, hukukun, özgürlüklerin ve demokrasinin iktidara ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a göre tanımlandığını söyledi.

Anayasa'da yapılan değişikliklerden kaynaklı "Recep Tayyip Erdoğan vesayeti" olduğunu ifade eden Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"Hukukun saraya, özgürlüklerin hükümete, demokrasinin ise sayın Erdoğan'a göre tanımlandığı bir Türkiye'de iktidar korosu hep bir ağızdan sivil anayasa nakaratını tekrar ediyor. Ki dikkat ediniz demokratik anayasa bile diyemiyorlar. Çünkü bu düzenden demokrasi çıkmayacağını en iyi onlar biliyorlar. Yoksulluk yolsuzluk hukuksuzluk ve adaletsizlik anayasadan değil yönetim anlayışından kaynaklanıyor. Ayrıca yapılan anayasa değişikliklerinin çoğunu da 22 yıldır iş başında bulunan iktidar yani sizler gerçekleştirdiniz. 2010'daki anayasa değişikliği ile devlet yönetimine ve yargıya FETÖ'yü ortak ettiniz. 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün yaşanmasına vesile oldunuz. 2017'de olağanüstü hal koşullarında zat'a mahsus bir anayasa değişikliği yaparak cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin anayasal çerçevesini de siz belirlediniz, iktidar sahiplerine sesleniyorum. 2018'den beri bu milletin başına tek adamlığı da siz yani iktidarınız bela etmiştir. Ayrıca neden şikayet edersiniz ki? Bizleri hayatımızın baharında zindanlara gönderen askeri darbeler, sizleri saraylara taşıdı işte. Yürürlükte olan 1982 Anayasası'nda askeri vesayet yok değil, elbette var. Var ama askeri yönetimlerin vesayetinden ziyade, yaptığınız anayasa değişikliklerinden kaynaklı olarak Recep Tayyip Erdoğan vesayeti var. Gelin doğru bir iş yapmak isterseniz biz hazırız. Bu Anayasa'dan bütün vesayetlerin izlerini birlikte silelim. İşe de Tayyip Erdoğan vesayetini kaldırmakla başlayalım. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diye adlandırılan 'Tayyipizmden' Türkiye'yi elbirliği ile kurtaralım.

(sürecek)