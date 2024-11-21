İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Maden İşçilerini Ziyaret Etti

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Termik Santrali'nin özelleştirilmesi kararına karşı eylem başlatan maden işçilerini ziyaret etti. Dervişoğlu, "İşçilerimizin aileleriyle birlikte geleceklerinin güvence altına alınması lazım. 'Biz burayı satarız, sonrasına da bakarız' denilerek sorunun çözüleceğine inanmıyorum" dedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı duyurusuna göre; Çayırhan Termik Santrali ve bağlı maden sahaları 4046 sayılı 'Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun' hükümleri kapsamında özelleştirilecek. Pazarlık usulüyle yapılacak ihaleye 4 Aralık 2024'e kadar teklif verilebilecek. Tesiste çalışan işçiler özelleştirme kararına karşı vardiya saatlerinde kendilerini madene kapatarak, eylem başlattı. Bir grup maden işçisi de ocak önünde nöbet tutuyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, maden işçilerini ziyaret etti. Dervişoğlu'na Türk-İş Konfederasyonuna bağlı Maden İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul da eşlik etti. İşçilerin sorunlarını dinledikten sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Dervişoğlu, "Siyaset yapay gündemlerle savruluyor. Aslında Türkiye'nin gerçeği bugün buradadır. Dolayısıyla o gerçekle buluşmak, tüm siyasi kişiliklerin ve kurumların da görevidir. Hükümet özelleştirme yapmak suretiyle, milli varlıklarımızın elimizden çıkmasına vesile olabilecek adımlar atıyor. Özelleştirmenin başladığı 1986 yılı ile 2002 yılı arasında sadece 8 milyar dolarlık bir özelleştirme yapılmıştı. Bu hükümet iş başına geldiği andan itibaren, tespit ettiğimiz kadarıyla 72 milyar dolarlık bir özelleştirme gerçekleştirildi. Ben ülkemin değerlerinin yağmalanmasına izin verilmemesini her fırsatta dile getirdim, bugün burada da dile getiriyorum. Burası özelleştirilse bu işçilerin geleceklerinin ne olacağı belli değil. Ayrıca buradaki işçilerin yaklaşık 600'ü de bu işletmeye ait lojmanlarda kalıyorlar. Eğer bu satış ve özelleştirme gerçekleşirse işçilerin geleceğine dair herhangi bir teminat yok" dedi.

'İŞÇİLERİN HAK VE HUKUKU GÜVENCE ALTINA ALINMALI'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın konuyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar ile görüştüğünü söyleyen Dervişoğlu, "Sayın Yavaş, Bakanla görüştüğünü ifade etmiş ve buna bağlı olarak işçilerin birtakım haklarının korunabileceğini söylemiş. Biz Sayın Bakanın iyi niyetine işçilerin geleceğini kurban edemeyiz. Eğer bir düzenleme yapılacaksa o ihale şartnamesinin 17'nci maddesi yeniden düzenlenmeli, işçilerimizin geleceğe dair hak ve hukuku güvence altına alınmalıdır. Ben buraya bir siyasi partinin genel başkanı olarak değil, bir insan olarak geldim. Buradan bir siyasi çıkar elde etmek üzere arkadaşlarımızın arasında değilim. Bu arkadaşlarımızın hakkının hukukunun sonuna kadar takipçisi olacağımızın ve onların barınma ve iş güvenliklerinin sağlanması yolunda atılması icap eden bütün adımları beraberce atma kararlılığı sergileyeceğimizi buradan ilan ediyorum. İhale şartnamesinin 17'nci maddesi mutlak suretle değiştirilmeli ve işçilerimizin aileleriyle birlikte geleceklerinin güvence altına alınması lazımdır. Dolayısıyla, 'Biz burayı satarız, sonrasına da bakarız' denilerek sorunun çözüleceğine inanmıyorum" diye konuştu.