İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana\'da Adaylarını Tanıttı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana'da partisinin teşkilat buluşmasında, kentin büyükşehir ve ilçe belediye başkanı adaylarını tanıttı. İYİ Parti'nin Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Adayı Ayyüce Türkeş Taş oldu. Akşener, "Başbakanlıktan vazgeçtim. 2023'te, ülke nefes alsın istedim ama olmadı. Gördüm ki herkes rahata alışmış. İYİ Parti olarak belediyeleri alacağız" dedi.

Merkez Seyhan ilçesindeki bir otelde düzenlenen İYİ Parti Adana Teşkilat Buluşması'na katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti üyeleri tarafından karşılandı. Akşener, konuşmasında, ilk olarak belediye seçimlerinde kazandıkları kentlerde yerel basın çalışanlarının şartlarının iyileştirileceğini kaydetti. Yerel seçimlere sıkı hazırlandığını ifade eden Akşener, "Başbakanlıktan vazgeçtim. 2023'te istedim ki fedakarlık yapalım. Bu ucube sistem değişsin, ülke nefes alsın istedim ama olmadı. Gördüm ki herkes rahata alışmış. Türkiye'nin refahına dair hayallerimiz yarım kaldı. İYİ Parti olarak ilk önce belediyeleri alacağız sonra 2028'de işaret ettiğimiz kişi Cumhurbaşkanı seçilecek. Bu ucube sistem, hukuku, adaleti, kadın haklarını, tarımı, teknolojiyi, sanayiyi, dış politikadaki ciddiyeti sokağa attı. İddia ediyorum ki İYİ Parti bu sokağa atılan değerleri toplayacak. Türkiye'yi dünyanın imrendiği bir ülke haline getirecek" dedi.

'ÜÇÜNÜN DE KAZANACAĞINA İNANIYORUM'

Gençlerin, çocukların ve emeklilerin yaşadığı ekonomik problemlere değinen Akşener, bu sorunların çözülmesini sağlayacaklarını kaydetti. 6 Şubat depremlerinin ardından felaketten etkilenen tüm kentleri gezip özellikle 'çocuk kaçırılma' konusunda uyarılarda bulunduğunu belirten Akşener, "Kocaeli depreminde çocuklar kaçırıldı. Biz buna dönemin iktidarına ulaşarak el birliğiyle son verdik. Şimdi ABD'deki çocuk kaçırılma iddialarını duyuyoruz. Demem o ki biz ülkemizin güveni için konuşuyoruz. Biz ne bu ülkeyi yönetenlerle ne de muhalefetle savaşmıyoruz. İktidarı vatandaşların dertlerinin çözümü konusunda uyarıyoruz. Fakat bugüne kadar çok az mesafe alabildik. Bu yerel seçimler vatandaşın hem ana muhalefete hem de iktidara uyarı verdiği, kulağını çektiği dönemdir. Tam da zamanıdır. İşte biz de bu noktada büyükşehir belediyelerinde İYİ Parti olarak kendi logomuzla kendi adaylarımızla, tek başımıza seçime girip kazanmayı hedefledik. Bu risk değil milletimize teslim olmaktır. Başka türlü samimiyetimizi ispatlamanın yolu yoktur. Adana, Antalya ve Samsun'da kadın adaylarımız var. Üçünün de kazanacağına inanıyorum" diye konuştu.

'BAŞBUĞUMUZUN KIZINI ADANA'YA EMANET EDİYORUM'

Akşener, partisinin Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ayyüce Türkeş Taş'ı 16 yaşından itibaren tanıdığını, babası Alparslan Türkeş'in öğrencisi olduğunu vurgulayarak, "Başbuğumuzla ilgili o kadar anımız var ki. Kadınlara nezaketi üst düzey olan bir liderdi. Başbuğumuzu cumhurbaşkanı, başbakan yapamadık. Ama kızını Adana'ya emanet ediyorum. Onu seçeceksiniz. Biz ona ve Atatürk'e borcumuzu ödeyemedik. Türk milliyetçiliğini iktidar yapamadık. Bu seçimde şehirlerimizi kazanacağız" dedi.

Akşener'in ardından İYİ Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ayyüce Türkeş Taş, konuşma yaptı.

İYİ PARTİ'NİN ADANA ADAYLARI

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ayyüce Türkeş Taş

Çukurova Belediye Başkan Adayı Birol Büyüköztürk

Yüreğir Belediye Başkan Adayı Bülent Alper

Kozan Belediye Başkan Adayı Kazım Özgan (Mevcut belediye başkanı)

Karaisalı Belediye Başkan Adayı Kemal Metin

Tufanbeyli Belediye Başkan Adayı Recep Balı.