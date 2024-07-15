İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Milli İradeyi Vurguladı

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Her nereden gelirse gelsin, milli iradeyi akamete uğratacak ve onun egemenliğini gasp ederek kendi uhdesinde toplayacak hiçbir yönetim biçimi asla ve kata kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hiç şüphesiz egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu belirten Dervişoğlu, millete ait iradenin tecelli etmesini engelleyecek hiçbir gücün olmadığını vurguladı.

Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Her nereden gelirse gelsin, milli iradeyi akamete uğratacak ve onun egemenliğini gasp ederek kendi uhdesinde toplayacak hiçbir yönetim biçimi asla ve kata kabul edilemez. Bu vesileyle, FETÖ başta olmak üzere Türk devletinin varlığı, Türk milletinin birliği ve cumhuriyet rejimini hedef alan her türlü terör örgütünü lanetliyorum.

Devlet içinde çeteleşme gibi devlet içinde devletleşme gayretlerine de tavizsiz şekilde karşı duracağımızı hatırlatıyorum. İYİ Parti olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yegane istikametinin demokrasi olduğuna olan inancımızla, millete ait iradenin tecelli etmesini engelleyecek hiçbir gücü tanımadığımızı ve tanımayacağımızı bir kez daha hatırlatıyor, demokrasimizin bir daha böyle acı sınavlarla sınanmamasını diliyorum."