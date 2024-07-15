İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Milli İradeyi Vurguladı - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Milli İradeyi Vurguladı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, herhangi bir yönetim biçiminin milli iradeyi gasp etmesini ve akamete uğratmasını kabul etmeyeceklerini belirtti. Dervişoğlu, millete ait iradenin tecelli etmesini engelleyecek hiçbir gücün olmadığını vurgulayarak, Türk devletinin varlığını hedef alan terör örgütlerini lanetledi ve demokrasinin önemine vurgu yaptı.

15.07.2024 10:59
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Her nereden gelirse gelsin, milli iradeyi akamete uğratacak ve onun egemenliğini gasp ederek kendi uhdesinde toplayacak hiçbir yönetim biçimi asla ve kata kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hiç şüphesiz egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu belirten Dervişoğlu, millete ait iradenin tecelli etmesini engelleyecek hiçbir gücün olmadığını vurguladı.

Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Her nereden gelirse gelsin, milli iradeyi akamete uğratacak ve onun egemenliğini gasp ederek kendi uhdesinde toplayacak hiçbir yönetim biçimi asla ve kata kabul edilemez. Bu vesileyle, FETÖ başta olmak üzere Türk devletinin varlığı, Türk milletinin birliği ve cumhuriyet rejimini hedef alan her türlü terör örgütünü lanetliyorum.

Devlet içinde çeteleşme gibi devlet içinde devletleşme gayretlerine de tavizsiz şekilde karşı duracağımızı hatırlatıyorum. İYİ Parti olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yegane istikametinin demokrasi olduğuna olan inancımızla, millete ait iradenin tecelli etmesini engelleyecek hiçbir gücü tanımadığımızı ve tanımayacağımızı bir kez daha hatırlatıyor, demokrasimizin bir daha böyle acı sınavlarla sınanmamasını diliyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Milli İradeyi Vurguladı - Son Dakika

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